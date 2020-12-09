Заменившая погибшего телеведущего Колтового Казючиц рассказала о волнении на шоу

Анна Казючиц, которая заменила в шоу «ДНК» на НТВ погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового, прокомментировала перемену в жизни в Instagram.

Актриса написала под фото со съемочной площадки, что возможность продолжить дело известного телеведущего для нее стало неожиданностью.

«Попробовать себя в роли ведущей программы «ДНК»…признаюсь, что очень волнуюсь перед каждой записью...14 декабря программы начнут выходить в эфир», - сообщила Казючиц.

Instagram @annakazuchits

Подписчики девушки подбодрили и поддержали ее. Они написали, что у Анны обязательно все получится. Многим не терпится увидеть любимую актрису в новом амплуа.

Авиакатастрофа, в которой умер телеведущий Александр Колтовой и его спутница, случилась 7 ноября. Легкомоторный самолет телеведущего летел из подмосковного аэродрома «Мячково» в Рыбинск. Вскоре после набора высоты судно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. После крушения борт охватило мощное пламя. Оно не оставило шансов пилоту и пассажиру на спасение.

Ранее 5-tv.ru писал, что после смерти ведущего осталось вакантным место и в шоу «Звезды сошлись». Теперь телеканал ищет нового соведущего для Леры Кудрявцевой.