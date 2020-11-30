Названы кандидаты на место погибшего телеведущего Колтового

Рабочее место погибшего в авиакатастрофе телеведущего Александра Колтового вскоре займет другая знаменитость. Об этом сообщает сайт KP.RU. Руководители проекта рассматривают несколько кандидатур на должность партнера Леры Кудрявцева по шоу «Звезды сошлись».

Одному из первых эту вакансию предложили Дмитрию Губерниеву. Спортивный комментатор заявил, что его время стоит дорого и решил ехать на кастинг лишь в случае, если ему хорошо заплатят. Согласись ли на его условия продюсеры, пока неизвестно.

Второй возможный претендент — Вячеслав Макаров. Шоумен уже отметился в качестве ведущего проекта «Маска». Как отмечаются многие телезрители в соцсетях, у него есть харизма, обаяние и все шансы составить Кудрявцевой пару в студии программы.

И все же основным кандидатом пользователи социальных сетей назвали другую звезду — Прохора Шаляпина. Певец часто бывал в студии «Звезды сошлись» в качестве гостя, хорошо знает кухню проекта, к тому же — не менее артистичен и обаятелен.

Пока Лера Кудрявцева ведет шоу в одиночку и не комментирует процесс отбора претендентов.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в сторону Рыбинска Ярославской области. Вскоре машина сильно накренилась в воздухе и рухнула на землю. На борту помимо пилота находилась его пассажирка — 33-летняя работница банка Наталья Климова. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леру Кудрявцеву осудили в соцсетях за шутки в эфире. Публике показалась неуместной веселость телеведущей через три недели после смерти коллеги.