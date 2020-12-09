«Ради дешевой славы»: друг Джигарханяна опроверг слухи о его мучительной смерти

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 085

Народный артист СССР в последние недели свои жизни, вопреки заявлениям Евгения Петросяна, находился в очень комфортных условиях, утверждает друг Армена Борисовича.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Слухи о том, что Армен Джигарханян перед смертью находился в ужасных условиях, очень обеспокоили его близких. Друг скончавшегося народного артиста СССР Артур Согомонян опроверг их в интервью 5-tv.ru.

Ранее юморист Евгений Петросян заявил, что Армен Борисович умирал в адских муках. По его словам, артист «сгнил, лежа в постели», и никто за ним не ухаживал.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

«Я удивлен, ведь они (Армен Джигарханян и Евгений Петросян — Прим. редь) почти не общались и были едва знакомы <…> Честно говоря, все было с точностью наоборот. Врачи и медсестры настолько заботливо относились к Армену Борисовичу, что он даже дискомфорта не испытывал в больнице», — рассказал Согомонян.

По его утверждению, с артистом он всегда был на связи. Рядом с Джигарханяном постоянно находилась его помощница, его навещали друзья и супруга Татьяна Сергеевна. Для артиста даже предоставили палату с реанимационным оборудованием, в которой он провел последние три недели своей жизни.

«Я крайне удивлен таким высказываниям. Смысл в них? Информация совсем не соответствует действительности. И зачем сейчас ворошить память о таком великом и уважаемом человеке, я не понимаю», — поделился друг актера.

Он считает, что скандальные заявления были сделаны ради «какой-то дешевой славы», и очень странно звучат из уст человека, который за три года даже не поинтересовался здоровьем Джигарханяна.

Артист умер 14 ноября в возрасте 85 лет после долгой борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов.

Как писал 5-tv.ru ранее, о мучительной смерти Армена Джигарханяна также рассказывала его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская.

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