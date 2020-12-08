«Лежал давно»: Цымбалюк-Романовская подтвердила мучительную смерть Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подтвердила 5-tv.ru информацию о том, что великий режиссер умирал в страшных муках. Ранее об этом рассказал Евгений Петросян. По его словам, народный артист СССР «сгнил, лежа в постели», так как за ним никто не ухаживал.

Актриса заявила, что пыталась привлечь внимание к состоянию здоровья бывшего супруга, но тщетно. Увы, общественность больше интересовали разборки между ней и режиссером.

«Да, безусловно, у Евгения Вагановича правильная информация, к сожалению. Я же на это намекаю несколько лет, что он никому был не нужен. Нужны были наши деньги и наше имущество. Армен Борисович Джигарханян, как человек, никому был не нужен», — констатировала Цымбалюк-Романовская.

По ее словам, о том, что причиной смерти режиссера стало заражение крови в результате сепсиса, рассказал пару недель назад пасынок Джигарханяна, Степан. Спасти артиста или хотя бы сделать его последние дни не такими ужасными было можно, уверена экс-супруга актера.

«Это бывает только в том случае, когда за человеком вообще не ухаживают. Он лежал очень давно. Конечно, можно было его спасти, и, конечно, он мог жить в более человеческих условиях», — заверила актриса.

Отношение окружения великого артиста к его здоровью ужасает, призналась Цымбалюк-Романовская. Скандалы вокруг его личной жизни и бывших жен оказались важнее для общества, чем сам режиссер, любимец публики.

«Чем занималось его окружение и в плохом смысле общественность? Все хотели посадить меня в тюрьму. Но вместо этого, может быть, стоило позаботиться о здоровье народного артиста Советского Союза? То, что он в таком состоянии ушел из жизни, это, оказывается, ни у кого даже сочувствия не вызывает. Жестокость людей меня, честно говоря, уже давно не удивляет, но есть вещи, которые в моем понимании недопустимы», — заключила экс-супруга Джигарханяна.

Сердце Джигарханяна остановилось 14 ноября. Он скончался в возрасте 85 лет после долгой борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов. Несмотря на тяжелую болезнь, артист руководил Московским драматическим театром до последнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в актерской тусовке недолюбливали Джигарханяна.