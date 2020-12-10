Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» уволили со службы из-за поста в Instagram
Анна Храмцова утверждает, что снимала видео с целью поднятия боевого духа и только для узкого круга лиц, но коллеги на нее ополчились.
Фото, видео: Instagram @khramtsovaaniya_ifbb; 5-tv.ru
Победительницу всероссийского конкурса «Краса Росгвардии» уволили со службы из-за публикации в Instagram. Анна Храмцова разместила на своей странице видео с режимного объекта. Пост увидел коллега девушки и пожаловался командиру.
По словам Храмцовой, она снимала видео с целью поднятия боевого духа и только для узкого круга лиц. А сослуживцы на нее ополчились как раз из-за победы в конкурсе красоты. Анна была прапорщиком полиции и служила в органах 11 лет.
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