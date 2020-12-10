Названы самые удачные даты для свадеб в 2021 году

|
Светлана Александрова
4 345

Самый большой выбор счастливых дат приходится на январь.

Названы самые удачные даты для свадеб в 2021 году

Фото: Depositphotos / nikolasvn

Чтобы брак был крепким, необходима любовь, основанная на уважении и стремление двух людей совместными и усилиями строить семейное счастье. Однако на протяжении веков человечество накопило огромный багаж различных примет, который призван помочь им в этом на самом деле таком уж и легком деле. Немаловажную роль здесь играет дата начала пути — то есть самой свадьбы. Самые удачные даты бракосочетания в 2021 году назвала в газете «Вечерняя Москва» потомственная Шаманка и медиум Кажетта Ахметжанова.

Во-первых, это дни, на которые приходится суперлуние. Издавна полная Луна ассоциируется у людей со странными, иногда даже безумными вещами — такими как лунатизм или проявление насилия. Однако на самом деле суперлуние приносит исцеление и позитивные изменения. Поэтому в тот момент, когда естественный спутник Земли наиболее близок к поверхности планеты, — лучшее время, чтобы начать новую главу жизни. Свадьба во время суперлуния не только зарядит молодоженов дополнительной энергией, но и осветит их дальнейший совместный путь.

В 2021 году суперлуния приходятся на вторник, 27 апреля, когда взойдет полная розовая Луна, это явление называют еще «почкование Луны», а также на среду, 26 мая — это будет полноцветная или «молочная» Луна.

Другой способ выбрать удачную дату бракосочетания — использовать нумерологию, то есть подобрать счастливые числа. Так многие века поступают на Востоке. Согласно теории чисел, идеальный день для свадьбы в 2021 году — 2 февраля. Эта дата читается как 02.20.21. Двойка отвечает за чистоту намерений и верность, а когда она дублируется, сакральный смысл числа усиливается. Удачной датой для свадьбы будет также 8 августа (08.08.2021), поскольку восьмерка в китайской культуре считается символом успеха и процветания.

Кроме того, есть множество так называемых палиндромных дат, которые одинаково читаются как справа налево, так и слева направо. Они тоже считаются благоприятными для заключения брака. В предстоящем году это будут:

среда, 20 января (1.20.21);

четверг, 21 января (1.21.21);

пятница, 22 января (1.22.21);

суббота 23 января (1.23.21);

воскресенье 24 января (1.24.21);

понедельник, 25 января (1.25.21);

вторник, 26 января (1.26.21);

среда, 27 января (1.27.21);

четверг, 28 января (1.28.21);

пятница, 29 января (1.29.21).

Кроме того, два таких счастливых дня приходится на февраль: понедельник, 1 февраля (2.1.21) и воскресенье, 21 февраля (2.21.21). И еще два в будут в декабре: в субботу 11 декабря (12.11.21) и в среду, 22 декабря (12.22.21).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии Нового года специалисты американского Института цвета назвали главные оттенки 2021 года.

Читайте также

-12° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.31
-0.35 88.94
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Популярность Бузовой объяснили «феноменом стула»
10:38
Гражданка США сбежала в Россию, чтобы стать бездомной в Москве
10:27
Организатора энергетической блокады Крыма Ислямова приговорили к 19 годам колонии
10:22
Как избежать анонимных звонков: советы эксперта
10:16
Пассажира выбросило из авто на дорогу в момент жесткого ДТП в Петербурге — видео
10:04
Сын певицы Валерии планирует стать многодетным отцом до 27 лет

Сейчас читают

Названы самые удачные даты для свадеб в 2021 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака
Уже не свободна? На кого Казаченко променяла сына Джигарханяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой