Президент России Владимир Путин сразу же, как были найдены контакты, позвонил 97-летней жительнице Ставропольского края Наталье Ивановне Донсковой, которая приняла участие в акции «Елка желаний» и загадала телефонный разговор с российским лидером.

«Да, это Путин!» — начал разговор глава государства. — «Есентуки стали такими красивыми, потому что такие, как Вы, обеспечили победу в Великой Отечественной войне, и мы смогли в полной мере воспользоваться результатами этой победы. Мы еще должны опираясь на то, что вы сделали, мы должны сделать больше, чем вы».

Президент внимательно изучил биографию ветерана и лично выразил ей свое восхищение.

«Я прочитал вашу биографию, она удивительная. Мы желаем вам здоровья и всего самого доброго. Спасибо, Наталья Ивановна! Мы сейчас проводили совещание. Мы все от души желаем вам всего самого доброго. Вы не просто медссестра! Вы — заслуженный человек!»

В завершение разговора Владимир Путин еще раз пожелал ей крепкого здоровья. А участников совещания, которые все это время находились на онлайн-связи, попросил поаплодировать Наталье Ивановне Донсковой.