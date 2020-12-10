«Да, это Путин!» — президент позвонил 97-летней жительнице Ставрополья

|
Светлана Шевченко
1 011

Прошедшая Великую Отечественную войну и дошедшая до Берлина Наталья Ивановна Донскова загадала предновогоднее желание — поговорить с российским лидером.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин сразу же, как были найдены контакты, позвонил 97-летней жительнице Ставропольского края Наталье Ивановне Донсковой, которая приняла участие в акции «Елка желаний» и загадала телефонный разговор с российским лидером.

«Да, это Путин!» — начал разговор глава государства. — «Есентуки стали такими красивыми, потому что такие, как Вы, обеспечили победу в Великой Отечественной войне, и мы смогли в полной мере воспользоваться результатами этой победы. Мы еще должны опираясь на то, что вы сделали, мы должны сделать больше, чем вы».

Президент внимательно изучил биографию ветерана и лично выразил ей свое восхищение.

«Я прочитал вашу биографию, она удивительная. Мы желаем вам здоровья и всего самого доброго. Спасибо, Наталья Ивановна! Мы сейчас проводили совещание. Мы все от души желаем вам всего самого доброго. Вы не просто медссестра! Вы — заслуженный человек!»

В завершение разговора Владимир Путин еще раз пожелал ей крепкого здоровья. А участников совещания, которые все это время находились на онлайн-связи, попросил поаплодировать Наталье Ивановне Донсковой.

5-tv.ru

Читайте также

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
Будет несладко: астролог рассказала, кому в 2021 году придется сложнее вс...

Последние новости

16:06
Каким новым категориям граждан в Москве доступна бесплатная вакцинация от коронавируса?
15:52
Путин заявил о необходимости доработать дело об убийстве Бориса Немцова
15:51
Дочь Олега Ефремова рассказала, почему он не женился на молодой Вертинской
15:45
Вакцинация, локдаун и новая вспышка: последние данные по COVID-19 в мире
15:36
Песков оценил возможность введения в России локдауна из-за коронавируса
15:32
Звезда «Вечного зова» и «России молодой»: ушел из жизни Николай Иванов

Сейчас читают

Будет несладко: астролог рассказала, кому в 2021 году придется сложнее всего
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака
Природные катаклизмы и демографический кризис: Что предсказала Ванга на 2021 год

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой