Владимир Путин поздравил Сергея Ролдугина с 75-летием

Глава государства отметил вклад народного артиста России в развитие искусства и поддержку молодых талантов.
Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев
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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Сергей Павлович! Примите мои поздравления с 75-летием», — говорится в сообщении.
Владимир Путин отметил вклад Ролдугина в развитие отечественного и мирового музыкального искусства, назвав его выдающимся виолончелистом, дирижером, педагогом и наставником.
Президент подчеркнул участие музыканта в просветительских и благотворительных проектах, а также поддержку молодых талантов и учеников.
«Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего», — пожелал глава государства Сергею Ролдугину.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин наградил Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ глава государства подписал 18 сентября 2026 года. Награда присуждена за заслуги перед Отечеством и многолетнюю работу.
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