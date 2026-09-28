Владимир Путин поздравил Сергея Ролдугина с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Сергей Павлович! Примите мои поздравления с 75-летием», — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил вклад Ролдугина в развитие отечественного и мирового музыкального искусства, назвав его выдающимся виолончелистом, дирижером, педагогом и наставником.

Президент подчеркнул участие музыканта в просветительских и благотворительных проектах, а также поддержку молодых талантов и учеников.

«Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего», — пожелал глава государства Сергею Ролдугину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин наградил Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ глава государства подписал 18 сентября 2026 года. Награда присуждена за заслуги перед Отечеством и многолетнюю работу.

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