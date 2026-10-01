Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Российский лидер отметил мужество и самоотверженность военнослужащих, которые во все времена защищали свободу и независимость страны.

Путин поздравил ветеранов с Днем Сухопутных войск

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В поздравлении российский лидер отметил мужество и самоотверженность военнослужащих, которые во все времена защищали свободу и независимость страны. Путин подчеркнул, что боевые и патриотические традиции ветеранов остаются примером для нынешнего поколения военных.

«Сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи», — говорится в публикации.

Президент также выразил уверенность, что военнослужащие Сухопутных войск продолжат совершенствовать подготовку, сохранять верность присяге и долгу и выполнять задачи по обеспечению безопасности страны.

Путин пожелал военнослужащим успехов и всего наилучшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о невозможности сломить или запугать российский народ. Путин поблагодарил избирателей, которые пришли на участки, несмотря на угрозы и обстрелы. По словам президента, участие граждан в голосовании стало подтверждением их выбора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск

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