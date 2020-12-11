Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять самых легкомысленных знаков зодиака

Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал, с какими знаками зодиаками стоит быть осторожнее. Легкомыслие — это их конек, пишет «Вечерняя Москва».

Раки

Рожденные под этим знаком живут моментом. И всеми силами стараются его запомнить. Поэтому Раки готовы на любые безумства ради эмоций здесь и сейчас.

Козероги

Это противоречивые люди. Они упрямы, но покорны, активны, но спокойны. Да и легкомыслие Козерогам не чуждо.

Девы

Они легки, а иногда безумны. Представители этого знака способны на легкомысленные поступки. Всему виной — врожденное чувство оптимизма, которое не дает Девам сидеть на одном месте.

Близнецы

Эти люди целеустремленные, ответственные и сконцентрированные. Иногда даже слишком. Перенапряжение и становится причиной спонтанной легкомысленности.

Стрельцы

Людей, рожденных под этим знаком, отличает самоконтроль. Но легкомысленность — неотъемлемая часть их жизни.

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