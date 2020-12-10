Идеальная: ТОП-3 знаков зодиака, представительницы которых готовят лучше всех

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Виктория Андреева
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Если вам нужна прекрасная жена и хозяйка — эти советы астрологов точно пригодятся!

Идеальная: ТОП-3 знаков зодиака, представительницы которых готовят лучше всех

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

Выбор идеальной супруги — задача не из легких. В современном мире молодежь все чаще отказывается от условностей в угоду комфорту. Редко встречаются дамы, готовые уделять максимум внимания любимому мужчине: радовать его безупречным внешним видом в домашней обстановке, баловать приятными сюрпризами, готовить кулинарные изыски.

Впрочем, исключения все же встречаются. Выросшие в семьях, где мама и бабушка проявляли к мужчинам максимальную заботу, эти женщины не представляют, как можно иначе. Для тех, кому важно, чтобы жена была не только чувственной и сексуальной, но и хорошей хозяйкой, астрологи составили рейтинг невест по знаку зодиака.

Скорпион

Рожденная под знаком Скорпиона леди сделает все, чтобы любимый чувствовал себя счастливым. Она еще в юношестве усвоила, что «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», и теперь старается не отступать от этого принципа. Ее кавалер всегда будет сыт и обласкан. К слову, радовать супруга Скорпион будет не только ранними сытными завтраками, но и ужинами из блюд высокой кухни!

Рак

Как отмечают астрологи, Рак с малых лет тяготеет к готовке. Представительница этого знака всегда помогала маме на кухне, а когда та усталая возвращалась домой, встречала ее у порога с ароматными оладушками или блинчиками. Конечно, по первой получалось не все, зато к совершеннолетию эта дама прекрасно освоила приготовление и первых, и вторых блюд, и даже десертов. В общем, настоящая хозяюшка.

Телец

Представительница знака Телец не просто обожает пробовать блюда кухонь разных народов мира, но и готовить их самостоятельно. Будущий муж не должен удивляться, если обнаружит на столе какую-нибудь спаржу или глазные яблоки тунца. Все это было куплено ради того, чтобы побаловать его, любимого, необычным вкусным ужином. Как заверяют астрологи, даже из самых простых продуктов Телец сможет сделать изысканную конфетку, передает Cosmopolitan.

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ТОП-3 знаков зодиака, представительницы которых сводят мужчин с ума

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