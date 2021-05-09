Какие сведения особенно важны для правильного расчета пенсии?

Страховой стаж, заработок и взносы — главные сведения, которые необходимо проверять россиянам, чтобы быть уверенными в правильном начислении пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.

Перечисленные данные есть в индивидуальном лицевом счете. Выписку о его состоянии можно заказать в любое время через портал госуслуг или «личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Также ее можно получить в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

Если вы найдете в индивидуальном лицевом счете ошибки, необходимо подать заявление на портале госуслуг об их исправлении и прикрепить подтверждающие документы.

В ПФР также рассказали, что с 2021 года граждане старше 45 лет будут раз в год информироваться о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа и предполагаемого размера пенсии. Эти сведения будут направляться в личный кабинет на портале Госуслуг.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, доктор экономических наук пояснил, зачем в России продлили заморозку накопительной пенсии.