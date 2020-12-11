Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева показала фото с новой свадьбы

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Светлана Александрова
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Лишившаяся рук жертва домашнего насилия ответила на вопросы подписчиков, которые хотели знать все детали важного события.

Фото, видео: Instagram @margoritka1211

Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева выложила в сеть фотографии со свадьбы с новым возлюбленным, которая состоялась в сентябре. Торжество для родных и друзей пара устроила только через год после тайного бракосочетания. 28-летняя мама-трансформер, как она сама себя называет из-за протеза вместо правой руки, также ответила на вопросы подписчиков, которые хотели узнать побольше деталей радостного события в жизни Маргариты.

Из ответов Грачевой выяснилась, что фамилию она носит все еще прежнюю — чтобы не менять документы, пока продолжаются судебные процессы. Ее новый муж Макс старше нее всего на полгода. А на свадьбе они отказались от многих традиционных вещей, чтобы сделать праздник оригинальнее: вместо платья невеста была одета в необычный белый комбинезон, а кольца молодожены выбрали черные.

Instagram @margoritka1211

Подписчики Маргариты в комментариях радуются за нее и желают супругам долгих лет любви и счастливой жизни.

«Маргарита, какая вы красивая, яркая и светлая девушка! Счастья вам на долгие годы!»

«Маргарита, смотрю ваши фото и слезы радости катятся за вас! Какая вы красивая пара!»

«Вы заслужили счастья! Чтоб так всю жизнь в любви с мужем прожили!» — пишут пользователи.

История Маргариты Грачевой потрясла всю страну три года назад. Ревнивый муж-тиран вывез мать двоих мальчиков в лес и топором отрубил ей руки. Сейчас он отбывает наказание в колонии — суд приговорил садиста к 14 годам заключения. Сильная женщина не упала духом и спустя время обрела новую любовь. А еще написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала, как заново начинала жить после трагедии. О том, как новый возлюбленный сделал ей предложение и как прошло тайное бракосочетание, Маргарита рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

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