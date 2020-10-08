Целый год Маргарита Грачева — автор книги «Счастлива без рук», в прошлом жертва домашнего насилия — скрывала, что счастливо вышла замуж. 5 сентября, в годовщину бракосочетания, она раскрыла свой секрет, показав свадебные фотографии. Теперь, когда тайное стало явным, Маргарита рассказала 5-tv.ru, почему не афишировала замужество, как прошла свадебная церемония, и как любимый сделал ей предложение.

История женщины, пережившей насилие, настолько приковала к ней внимание прессы, что тайное торжество было единственным выходом, уверяет Маргарита. Ведь свадьба — это особый день для двух влюбленных.

«Я считаю, что свадьба — это, в первую очередь, праздник двоих людей. Наша проходила в одном из самых обычных ЗАГСов Санкт-Петербурга. Мы туда пришли, расписались, потом съездили на фотосессию. Фотографу врали, что это love story, чтобы держать тайну до конца. Потом мы уехали в отель, а на следующий день улетели в Турцию», — описала Маргарита.

Скрывать это радостное событие было нетрудно. По ее словам, тогда, год назад, о бракосочетании не знал никто, даже родная мама невесты.

«В последний месяц перед годовщиной уже знал ведущий, фотограф, так как это было необходимо. А так никто! Мама немного обиделась, ей тяжело. Но я надеюсь, со временем она поймет и примет это», — рассказала Грачева.

Сейчас, по ее словам, они с мужем планируют построить дом в Ленобласти. О детях задумываются, но не хотят спешить. День, когда Максим сделал ей предложение, Маргарита вспоминает с нежностью — это было спонтанно, но очень трогательно.

«Это было в Санкт-Петербурге. Максим вез меня на встречу с адвокатом. И где-то в центре, на Невском, я начала какой-то серьезный разговор — что мне нужны серьезные отношения, я устала от неопределенности, постоянно на расстоянии. И он остановил машину, попросил закрыть глаза, достал из бардачка комикс — ручной работы, о нас. И на последней странице было — „Ты выйдешь за меня замуж?“. И он как раз еще кольцо подарил», — поделилась женщина.

Повторное торжество, в этом году, по ее словам, они с мужем устроили, чтобы собрать всех, кто им дорог, кто принимал участие в непростой судьбе Маргариты — адвокатов, хирургов, и, конечно родных и близких друзей.

История Маргариты Грачевой получила огласку в 2017 году. Тогда ее первый муж якобы из ревности силой увез ее в лес, угрожая убить, и отрубил супруге кисти рук топором. Агрессивного мужчину суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию пострадавшей в два миллиона рублей. А потерпевшую ждали несколько операций и долгий процесс реабилитации. Врачи смогли спасти лишь левую кисть. На ее правой руке с тех пор установлен механический протез.

Позже вместе с двумя сыновьями-дошкольниками Грачева переехала из Подмосковья в Петербург. В Северной столице она обрела семейное счастье. Здесь она встретила уроженца Мурманска Максима. Молодые люди стали общаться в соцсетях и вскоре поняли, что неравнодушны друг к другу. Также Маргарита смогла переосмыслить пережитое и поделиться своим страшным опытом с другими женщинами — в ноябре 2019 года она выпустила книгу «Счастлива без рук».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Маргариты Грачевой удивил гостей на их «свадьбе».