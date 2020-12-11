«У него свои тараканы»: отец Жанны Фриске о конфликте между Лолитой и Соседовым

Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир Фриске, прокомментировал ситуацию вокруг скандала с Лолитой и музыкальным критиком Сергеем Соседовым на шоу «Суперстар. Возвращение». Он признался 5-tv.ru, что не понимает, откуда взялись такие слухи.

«Не знаю, почему решили, что Лолита на него наезжает. Она со всеми там нормально себя ведет, и к нему: „Сереженька, Сереженька“. С теплотой, с радостью. Не знаю, наверное, из пальца высосали», — решил он.

Сам Соседов рассказывал о «конфликте» еще в ноябре. Тогда он пояснял, что это была лишь часть сценария пополам с импровизацией. Однако в итоге они с Милявской остались друзьями — как и все 25 лет со дня знакомства.

Согласен с этим и Владимир Фриске.

«Я не знаю, кто там и что пишет, но Лолита — очень порядочный и хороший человечек, со всеми она хорошо, ласково, со всеми с юмором, нормально разговаривает, — заверил Фриске. — И к нему она хорошо относилась, я не знаю, почему он там все это воспринимает в штыки. Я так понимаю, у него свои какие-то тараканы в голове».

Отец Жанны отметил, что к поведению Лолиты на программе никто не смог бы придраться. По его словам, она много общалась с жюри, с другими участниками и зрителями, все были довольны.

«Я сколько там был, я не видел, сидел напротив нее, общался с ней. Ко всем она очень хорошо относится», — сказал он.

А вот отношение к Сергею Соседову у него двоякое. С одной стороны, он не заметил никакой предвзятости на шоу в отношении Милявской со стороны критика. С другой — остался недоволен уровнем его профессионализма.

«Я так посмотрел, он как судья — судейство у него никакое, он со своей точки зрения что-то понапридумывал. Не очень хорошо судит, как-то он больше о себе думает, больше на себя внимание обращает, чем на людей испытуемых, артистов. И мне кажется, оценки ставит от потолка. Судейство у него не очень», — заявил Фриске.

Ранее 5-tv.ru писал, как Соседов объяснил причины конфликта с Лолитой на шоу. По его мнению, это нужно недобросовестным СМИ.