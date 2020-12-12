Что делать в зеркальную дату 12.12, чтобы привлечь удачу?

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Алина Потёмкина
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В этот день Фортуна порадует трудолюбивых людей.

Что делать в зеркальную дату 12.12, чтобы привлечь удачу?

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

В календаре любого года, даже самого злополучного, встречаются зеркальные даты. Это те дни, когда цифры числа и месяца совпадают. Одна из них наступает уже сегодня — 12.12.2020. Астрологи рекомендуют в такие дни внимательно относиться к приметам и даже советуют выполнять некие ритуалы.

Дата 12.12 находится под покровительством цифры три, так как один и два дают в сумме именно это число. Она символизирует положительную энергию, доброту, а также духовное развитие.

В этот день особенно хорошо работает у людей интуиция, подсказывая, каким знакам судьбы следует доверять, а какие — ложные.

Что можно делать 12.12?

В этот день рекомендуется заниматься делами, не сидеть сложа руки. Удача улыбнется тому, что будет активен. Также хорошо 12 декабря подводить итоги года. Не помешают и занятия медитацией и всем, что связано с самопознанием и саморазвитием. Также советуют раздавать долги, чтобы в Новый год входить чистыми.

Что нельзя делать в зеркальную дату 12.12?

Не рекомендуется предаваться лени, праздности, слишком много отдыхать и спать. Нельзя желать зла кому-либо, иначе оно может вернуться в троекратном размере.

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