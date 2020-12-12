Умер Валентин Гафт
О смерти артиста сообщила его супруга.
Фото, видео: www.globallookpress / Genrietta Peryan; 5-tv.ru
Скончался Валентин Гафт. Актер шел из жизни на 86-м году жизни.
Печальную новость о смерти актера сообщила его супруга, пишет ТАСС.
«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — рассказала Ольга Остроумова.
В начале сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет, но широко отметить день рождения он не смог из-за перенесенного инсульта. Он почти лишился речи, но сохранил ясность мысли.
Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся в более чем ста фильмах, много играл в театре и писал стихи. В 1996 году он женился на актрисе Ольге Остроумовой, ради которой крестился в православной церкви. Для обоих супругов брак стал третьим по счету.
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