О смерти артиста сообщила его супруга.

Фото, видео: www.globallookpress / Genrietta Peryan; 5-tv.ru

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Умер Валентин Гафт

Скончался Валентин Гафт. Актер шел из жизни на 86-м году жизни.

Печальную новость о смерти актера сообщила его супруга, пишет ТАСС.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — рассказала Ольга Остроумова.

В начале сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет, но широко отметить день рождения он не смог из-за перенесенного инсульта. Он почти лишился речи, но сохранил ясность мысли.

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся в более чем ста фильмах, много играл в театре и писал стихи. В 1996 году он женился на актрисе Ольге Остроумовой, ради которой крестился в православной церкви. Для обоих супругов брак стал третьим по счету.

 
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