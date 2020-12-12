Только официально знаменитый актер был женат трижды.

Любимые женщины Валентина Гафта

Фото: ТАСС / Гутерман Михаил

Тема:
Умер Валентин Гафт

На 86 году жизни от последствий инсульта умер знаменитый актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Он прожил яркую артистическую жизнь, сыграв более сотни ролей в кино, воплотив множество образов в телеспектаклях и на театральной сцене.

Не менее насыщенной была и личная жизнь актера. Валентин Гафт всегда пользовался вниманием женщин, что неудивительно с его популярностью, яркой внешностью, обаянием, и, конечно же, остроумием.

С первой женой, манекенщицей Дома моделей Еленой Изергиной, они прожили восемь лет. И, как рассказывал актер, постоянно конфликтовали из-за чрезмерной любви супруги к бездомным животным, которых она регулярно приносила в дом. Однако главной причиной распада брака стало то, что Изергина влюбилась в драматурга Даля Орлова и ушла к нему от актера.

Следующей женой Валентина Гафта стала балерина Инна Елисеева. При всей ослепительной красоте, характер у нее был невыносимый: деспотичная и властная, она постоянно устраивала скандалы и требовала к себе внимания. Даже рождение дочери Ольги не спасло этот брак — он распался всего через несколько лет. Впоследствии Гафт винил себя за то, что оставил дочь с бывшей женой: она упрекала и изводила Ольгу до такой степени, что та несколько раз пыталась покончить с собой, и в итоге ей это удалось.

Потом в жизни актера были романы, в одном из которых родился внебрачный сын Вадим, проживающий сейчас в Бразилии. А в 1996 году Гафт женился в третий раз — на актрисе Ольге Остроумовой. Актер рассказывал, что обратил на нее внимание на совместной съемочной площадке, но отношения между ними начались только спустя несколько лет. В итоге актеры прожили вместе почти четверть века, ради супруги Валентин Гафт принял православие.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Ольги Острумовой, внебрачный сын Гафта Вадим Никитин намерен требовать наследство от отца. Сейчас Вадиму 49 лет, о его существовании актер узнал в 1974 году, однако долгое время они не общались — сразу после рождения мальчик с матерью уехал жить в Бразилию. Несколько лет назад женщина сама связалась с актером и попросила о помощи сыну, пострадавшему от избиения. Тогда Гафт начал высылать им деньги.

Тема:
Умер Валентин Гафт
12 дек
«Пили, курили, делились открытиями»: Сафронов о самых забавных случаях с Гафтом
12 дек
«Когда устану жить»: Пригожин опубликовал видео читающего стихи Гафта
12 дек
Кто является главным претендентом на наследство Валентина Гафта
12 дек
«Таких больше не делают»: Адабашьян вспомнил трогательный поступок Гафта
12 дек
«Ему Бог диктовал строчки»: Александр Олешко о Валентине Гафте
12 дек
«Невероятного таланта поэт»: Нонна Гришаева скорбит об уходе Валентина Гафта
12 дек
Елена Драпеко назвала умершего Гафта звездой для миллионов людей
12 дек
«Много страдал, много грешил»: Екатерина Васильева об ушедшем из жизни Гафте
12 дек
Валентин Гафт умер у себя дома в Подмосковье
12 дек
Путин считает смерть Гафта большой утратой для всей российской культуры

Читайте также

-9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря

Последние новости

22:24
«Пили, курили, делились открытиями»: Сафронов о самых забавных случаях с Гафтом
22:10
«Очень взволнован!» — экс-бойфренд Ирины Цывиной станет отцом
21:56
Лобода устроила скандал на премии «Золотой граммофон» и отказалась выступать
21:49
Воля рассказал о реакции Утяшевой на слухи о его связи с малолетней эскортницей
21:38
Меньшова показала видео с поправившейся звездой сериала «Сваты» Олесей Железняк
21:29
«Реальная угроза»: американцы признали Су-57 опасным для НАТО

Сейчас читают

Любимые женщины Валентина Гафта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря
Вдова Валентина Гафта назвала причину его смерти

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой