Любимые женщины Валентина Гафта

На 86 году жизни от последствий инсульта умер знаменитый актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Он прожил яркую артистическую жизнь, сыграв более сотни ролей в кино, воплотив множество образов в телеспектаклях и на театральной сцене.

Не менее насыщенной была и личная жизнь актера. Валентин Гафт всегда пользовался вниманием женщин, что неудивительно с его популярностью, яркой внешностью, обаянием, и, конечно же, остроумием.

С первой женой, манекенщицей Дома моделей Еленой Изергиной, они прожили восемь лет. И, как рассказывал актер, постоянно конфликтовали из-за чрезмерной любви супруги к бездомным животным, которых она регулярно приносила в дом. Однако главной причиной распада брака стало то, что Изергина влюбилась в драматурга Даля Орлова и ушла к нему от актера.

Следующей женой Валентина Гафта стала балерина Инна Елисеева. При всей ослепительной красоте, характер у нее был невыносимый: деспотичная и властная, она постоянно устраивала скандалы и требовала к себе внимания. Даже рождение дочери Ольги не спасло этот брак — он распался всего через несколько лет. Впоследствии Гафт винил себя за то, что оставил дочь с бывшей женой: она упрекала и изводила Ольгу до такой степени, что та несколько раз пыталась покончить с собой, и в итоге ей это удалось.

Потом в жизни актера были романы, в одном из которых родился внебрачный сын Вадим, проживающий сейчас в Бразилии. А в 1996 году Гафт женился в третий раз — на актрисе Ольге Остроумовой. Актер рассказывал, что обратил на нее внимание на совместной съемочной площадке, но отношения между ними начались только спустя несколько лет. В итоге актеры прожили вместе почти четверть века, ради супруги Валентин Гафт принял православие.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Ольги Острумовой, внебрачный сын Гафта Вадим Никитин намерен требовать наследство от отца. Сейчас Вадиму 49 лет, о его существовании актер узнал в 1974 году, однако долгое время они не общались — сразу после рождения мальчик с матерью уехал жить в Бразилию. Несколько лет назад женщина сама связалась с актером и попросила о помощи сыну, пострадавшему от избиения. Тогда Гафт начал высылать им деньги.