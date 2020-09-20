«Претендует на наследство»: жена Гафта рассказала о внебрачном сыне супруга

Актриса Ольга Остроумова призналась, что внебрачный сын ее мужа Валентина Гафта будет требовать наследство от отца. Мужчина проживает в Бразилии, о его существовании стало известно всего несколько лет назад.

Остроумова замужем за Гафтом уже 24 года, о появившемся от мимолетной связи внебрачном ребенке супруга знала давно. Поведение его матери и самого сына она не слишком понимает, рассказала она в эфире программы «Привет, Андрей!».

«Боюсь быть резкой сейчас, но думаю, когда женщина решает для себя родить ребенка, так как он (Гафт — Прим. ред.) был против, зачем ему говорить об этом? — озвучила она давно мучивший ее вопрос. — Зачем, когда сыну 40 лет, возвращаться и рассказывать: „Вот твой папа“? Я не очень это понимаю».

Сыну Гафта Вадиму Никитину 49 лет. Узнал он о нем в 1974 году, когда мать мальчика решила перебраться жить за границу. В итоге они обосновались в Бразилии и никогда не общались с актером. Однако несколько лет назад женщина попросила помочь сыну, пострадавшему от избиения. И Гафт стал высылать ему деньги, пишет Starhit.ru

Теперь Вадим считает себя наследником великого артиста.

«Он претендует. Но Валя ведь им очень хорошо помогал», — подметила Ольга Остроумова.

О нынешнем состоянии своего супруга 72-летняя звезда фильма «А зори здесь тихие» также сделала пару комментариев. Он все также находится за городом на даче, в окружении близких и друзей.

«Ухоженный, чистый, благоухающий и поправляется!» — опровергла актриса слухи об ухудшении здоровья Гафта.

В начале сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет, но широко отметить день рождения он не смог из-за перенесенного инсульта. Он почти лишился речи, но сохранил ясность мысли и понимает, что ему говорят.

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся в более чем ста фильмах, много играл в театре и писал стихи. В 1996 году он женился на актрисе Ольге Остроумовой, ради которой крестился в православной церкви. Для обоих супругов брак стал третьим по счету.

Ранее 5-tv.ru писал о словах Никаса Сафронова о состоянии Валентина Гафта.