Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря

Неделя с 14 по 20 декабря будет подталкивать нас к активному мышлению и энергичным действиям. Возможны споры, дебаты и активность, приводящая к результатам. У некоторых могут проявиться тревожность или возбуждение. Зато в любовной сфере можно рассчитывать на положительный результат — станет возможным завязать новые отношения или перевести имеющиеся на более серьезный уровень.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака предстоящая неделя принесет успех, а кому следует быть внимательнее.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается позитивный период. На предстоящей неделе положительное влияние планет на вас ослабнет, но по-прежнему будет подталкивать к организованности, вдумчивости, ясному и точному мышлению. Благодаря этому вам удастся направлять свою энергию и создавать ценные результаты. Большое количество физической энергии по-прежнему требует занятий спортом или другой активной разрядки.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя относительно нейтральная. В первые дни недели будет ощущаться физический подъем, и это поможет в любой ситуации чувствовать себя в своей тарелке. В течение недели вам в голову могут приходить неожиданные, но в целом плодотворные идеи. Рекомендуется носить с собой блокнот и записывать их, так как эти идеи могут также быстро забываться.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит довольно напряженная неделя. Может быть сложно сохранять фокус внимания, и в связи с этим дела идут наперекосяк, не удается точно спланировать и осуществить нужные шаги. Возможны и конфликты с окружающими либо просто отсутствие понимания с ними. Вы как бы не на одной волне.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя неблагоприятная. События вашей жизни все никак не войдут в нужное русло. Эмоциональные колебания мешают привести себя в порядок и набраться внутренних сил. А внешний мир подступает со своими требованиями, а иногда и претензиями. Возможны конфликты с окружающими и усиление вашей закрытости от мира.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя очень благоприятная. Обилие энергии, сил, целеустремленность, а также необычная организованность помогут вам за эту неделю успеть сделать очень много. Не упускайте эти возможности, благоприятный период подходит к концу.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев по-прежнему непростой период в деловой сфере, а также при выполнении задач, требующих сконцентрированности, организованности, точного мышления. Возможны ошибки и просчеты. В сфере личных отношений основная волна нежности и любви осталось позади, но на предстоящей неделе возможны моменты легкого флирта и симпатии.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Напряжение и конфликтность будут сменяться организованностью, тягой к порядку и хорошим пониманием того, что вы хотите. За счет такого понимания, просто проговорив свои позиции, вам удастся разрешить многие наболевшие конфликты.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя относительно спокойная. Она принесет отдельные моменты особо хорошего самочувствия, которые помогут справляться с психологическими и внешними сложностями. В остальном все зависит от вас, от ваших решений и действий.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов продолжается период энергичного наступления и активности по всем фронтам. Вы можете преуспеть, если хорошо спланируете свои шаги и точно направите свою энергию. Неделя благоприятствует вашим успехам. Также, если вы встречаете свой день рождения — проведите осознанно неделю до и неделю после него. Подведите итоги уходящего года и постройте планы на следующий.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит довольно сложная неделя. Возможны перепады энергетики и моменты сильной физической усталости. Желательно не планировать слишком много задач и по возможности гибко корректировать свои планы, чтобы не насиловать организм.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя очень благоприятна. Она способствует вашим активным действиям. Вам следует точно спланировать и расписать по шагам свои действия или хотя бы основные приоритеты и направления. И максимально активно приступить к исполнению. Все энергии недели будут поддерживать вас в этом, и вы сможете успеть больше, чем обычно.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя скорее неблагоприятная. Вам может быть сложно найти себе место, понять чего вы хотите, что следует делать и с чего начать. Такая неясность и неразбериха будет мешать эффективно действовать, но находиться в состоянии бездействия тоже скорее всего будет некомфортно.

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