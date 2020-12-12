ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых не повезет в 2021 году

|
Анна Васильева
2 516

Звезды напомнили этой пятерке, что они сами творцы своей удачи. Нужно только провести работу над ошибками.

ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых не повезет в 2021 году

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Неудачи и невезения случаются с каждым человеком. Кому-то их посылают свыше, а некоторые притягивают неудачи самостоятельно. Lisa.ru рассказал, кому из знаков зодиака стоит быть внимательнее к своим реакциям и поступкам в 2021 году, чтобы увидеть улыбку удачи.

Телец

Они слишком доверчивы и плохо разбираются в людях. Окружающие часто обманывают Тельцов и пользуются их добротой. Поэтому представителям этого знака стоит быть избирательнее и не возлагать на других слишком больших надежд.

Весы

Эти люди сами притягивают проблемы. Они боятся сделать что-то не так и столкнуться с осуждением. Такие страхи и лишают Весов удачи.

Рак

Раки оказались в списке неудачников из-за влияния лунных фаз на их рождение. Луна делает из представителей этого знака пессимистов. Из-за такого настроя Раки не замечают удачных шансов.

Рыбы

Люди, рожденные в знаке зодиака Рыбы, чувствительные, чуткие и эмоциональные. Чаще всего им не везет в любви. Рыбы мечтают о безупречных чувствах, как в сказке. А такое, увы, редко встречается в реальной жизни.

Скорпион

Представители этого знака — идеалисты. Они не различают плохих и хороших сторон в окружающих. Из-за этого нередко ошибаются с выбором партнера. Несчастные в любви Скорпионы восстанавливают душевный баланс за счет других людей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что собирать вместе разных представителей зодиакального круга на праздники может быть не лучшей идеей.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
Валентин Гафт умер у себя дома в Подмосковье
13:25
Путин считает смерть Гафта большой утратой для всей российской культуры
13:17
Семья выпавших из окна в Москве отца и ребенка испытывала финансовые трудности
13:05
«Огромная потеря для искусства»: Владимир Винокур о Валентине Гафте
13:01
Утвержден состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты
12:50
«Легендарный „Современник“ ушел окончательно»: Райхельгауз о смерти Гафта

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых не повезет в 2021 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака
Вдова Баталова раскрыла косвенную причастность Михалкова к истории с мошенничеством

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой