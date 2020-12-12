«Невероятного таланта поэт»: Нонна Гришаева скорбит об уходе Валентина Гафта

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 587

Артист скончался 12 декабря от инсульта на 86-м году жизни.

Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru

Тема:
Умер Валентин Гафт

Актриса Нонна Гришаева, близко знавшая скончавшегося Валентина Гафта, рассказала 5-tv.ru, как для нее была ценна дружба с артистом, и чем он ей запомнился.

«Очень сложно говорить что-либо в таких ситуациях… Мне повезло в жизни, мы много общались», — отметила Нонна.

Артистка поделилась теплыми воспоминаниями об актере. Однажды они ехали в Петербург на вручение премии Андрея Миронова, и Гафт показал не самую известную сторону своей личности.

«Полночи мы сидели в купе с Василием Лановым и Володей Симоновым. Валентин Иосифович читал свои стихи. Я понимала, что этот момент я буду помнить всегда. Это было для меня открытие, потрясение», — рассказала Гришаева.

По ее словам, для нее открылся «поэт невероятного таланта». Гришаева рассказала, что Гафт очень любил ее и ценил ее творчество, для нее было приятно услышать комплименты от человека, талант которого она ценила с детства.

«Это потеря… Мне очень тяжело», — заключила Гришаева.

Как писал 5-tv.ru, артист скончался на 86-м году жизни. Рядом с ним была его супруга Ольга Остроумова, именно она сообщила печальную новость.

Тема:
Умер Валентин Гафт
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