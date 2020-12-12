«Ему Бог диктовал строчки»: Александр Олешко о Валентине Гафте

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 422

Телеведущий рассказал, что артист звонил ему ночью и читал свои стихи.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Тема:
Умер Валентин Гафт

Театральный и кинематографический мир скорбит об утрате Валентина Гафта. Добрыми словами в беседе с 5-tv.ru его вспомнил телеведущий и актер Александр Олешко.

«Нет никаких слов в этом году, чтобы выразить все то горе, которое пришло к нам всем, потому что уход талантливых удивительных и мощных людей — это <…>  потеря для страны. Осыпается очень красивая мозаика, осыпается очень интересное панно удивительных красок, талантов», — заявил Олешко.

По его словам, Валентин Гафт был невероятно разнообразным, ни на кого непохожим в своем творчестве человеком, и выразил он это в своих стихах. Олешко благодарит небеса за то, что играл с Валентином Иосифовичем десять лет в трех спектаклях. Александр вспоминает, что артист очень часто просил окружающих на сцене записывать какие-либо фразы, а за кулисами из этого сочинял удивительные высказывания.

«Ему Бог диктовал строчки. <…> Он звонил мне иногда ночью, читал мне стихи. Как он допустил меня, молодого человека, в свой мир так близко?» — отметил Олешко.

Телеведущий считает Гафта воином света, доброты и чистоты. По его мнению, артист выиграл, так как сберег себя для зрителей в своих ролях и стихах.

Как писал 5-tv.ru, артист скончался на 86-м году жизни. Рядом с ним была его супруга Ольга Остроумова, именно она сообщила печальную новость.

Тема:
Умер Валентин Гафт
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