«Ему Бог диктовал строчки»: Александр Олешко о Валентине Гафте
Телеведущий рассказал, что артист звонил ему ночью и читал свои стихи.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Театральный и кинематографический мир скорбит об утрате Валентина Гафта. Добрыми словами в беседе с 5-tv.ru его вспомнил телеведущий и актер Александр Олешко.
«Нет никаких слов в этом году, чтобы выразить все то горе, которое пришло к нам всем, потому что уход талантливых удивительных и мощных людей — это <…> потеря для страны. Осыпается очень красивая мозаика, осыпается очень интересное панно удивительных красок, талантов», — заявил Олешко.
По его словам, Валентин Гафт был невероятно разнообразным, ни на кого непохожим в своем творчестве человеком, и выразил он это в своих стихах. Олешко благодарит небеса за то, что играл с Валентином Иосифовичем десять лет в трех спектаклях. Александр вспоминает, что артист очень часто просил окружающих на сцене записывать какие-либо фразы, а за кулисами из этого сочинял удивительные высказывания.
«Ему Бог диктовал строчки. <…> Он звонил мне иногда ночью, читал мне стихи. Как он допустил меня, молодого человека, в свой мир так близко?» — отметил Олешко.
Телеведущий считает Гафта воином света, доброты и чистоты. По его мнению, артист выиграл, так как сберег себя для зрителей в своих ролях и стихах.
Как писал 5-tv.ru, артист скончался на 86-м году жизни. Рядом с ним была его супруга Ольга Остроумова, именно она сообщила печальную новость.
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