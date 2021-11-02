Как без операций сделать губы пухлыми — совет от тренера по фейс-фитнесу

|
Анна Васильева
Эксклюзив 7 045

Дарья Седунова рассказала, от чего губы становятся тонкими и показала, как их «раскатать».

Фото, видео: Depositphotos / mihhailov, 5-tv.ru

Красивая, естественная, хорошо очерченная форма губ всегда вызывает восхищение как у женщин, так и у мужчин. Тренер по фейс-фитнесу Дарья Седунова рассказала 5-tv.ru, как вернуть губам объем при помощи самомассажа и упражнений.

Специалист отметила, что со временем губы утончаются. Это происходит с возрастом из-за напряжения кольцевой мышцы рта. Например, среди детей до трех лет невозможно найти носителя тонких губ.

«Не даром в песне поется „Губки бантиком“. Со временем мы начинаем поджимать губы во время негативных эмоций. Для того чтобы попить, поесть или поговорить, также приходится напрягать губы. Поэтому они начинают утончаться. Также около губ появляются кисетные морщины», — пояснила Седунова.

Она показала несколько легких упражнений, которые изо дня в день будут помогать вашим губам «разворачиваться» и приобретать естественную, красивую форму без косметологических вмешательств.

Зубная щетка

Тем, кто решился всерьез заняться своими губами, стоит завести дома отдельную зубную щетку для массажа.

«Нужно круговыми движениями делать легкий массаж губ. Можно делать утром и вечером, добавлять мед и кофе, чтобы получился легкий скарб. Он будет отшелушивать лишнюю кожу. Так губы будут не только красивой формы, но и кожа на них будет нежная и привлекательная», — сообщила тренер по фейс-фитнесу.

Колпачок от губной помады

По словам Дарьи, перед применением колпачка нужно сделать рамочку из пальцев и 20 раз надавить на область над верхней губой и под нижней.

«Губы должны быть расслаблены. Дальше делаем щипковые движения по контуру. Щипки должны быть вдавливающие, кожу не оттягиваем, а вдавливаем», — отметила специалист.

После этого в расслабленные губы до зубов нужно вставить колпачок от помады или ручки.

«Следите за тем, чтобы губы были расслаблены. Ограничений по количеству подходов или по времени выполнения нет», — подытожила Седунова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как делать массаж лица с помощью вакуумных банок. Тренер по фейс-фитнесу показала упражнения и поделилась плюсами техники.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.09
0.57 82.17
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Пригожин объяснил, почему Валерия уступила роль Бузовой: «Она — королева»
6:58
Не врите, что в душе вам 18: почему женщинам нельзя бояться своего возраста
6:44
Активность телефонных мошенников в России достигла пика
6:36
Как без операций сделать губы пухлыми — совет от тренера по фейс-фитнесу
6:30
Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю разоблачил свою жертву
6:23
Названы главные витамины и добавки, способные защитить женщин от COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
Новые искушения и большие перемены: таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября
«Время» Игоря Кириллова: вся жизнь на телевидении и свадьба в 80 лет
Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака