Кто является главным претендентом на наследство Валентина Гафта

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Егор Измалкин
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Артист и его внебрачный наследник почти не виделись, но поддерживали связь.

Кто является главным претендентом на наследство Валентина Гафта

Фото: ТАСС / Гутерман Михаил

Тема:
Умер Валентин Гафт

Внебрачный сын скончавшегося Валентина Гафта Вадим, который с детства живет в Бразилии, сможет претендовать на его наследство, если оформит необходимые документы. Об этом пишет KP.RU.

Чтобы вступить в наследственное дело, он должен будет оформить свое родство — это довольно трудный и долгий процесс, который теоретически возможно осуществить: ранее Гафт в телешоу на многомиллионную аудиторию признавал Вадима своим сыном.

Однако прилетать из-за границы и начинать подобную юридическую процедуру, по мнению юристов, смысла не имеет. Артист оформил свои доли в квартире в центре Москвы и подмосковной даче на супругу Ольгу Остроумову — никакой недвижимости в собственности на Валентина Иосифовича в последнее время записано не было.

Вадим родился после романа 31-летнего артиста с художницей Еленой Никитиной. Бывшая возлюбленная улетела жить в Бразилию, где и воспитала мальчика. Гафт периодически общался с ним по телефону. Выяснилось, что тот подался в театральную режиссуру и назвал своего сына Валентином, в честь отца. Известно, что первая встреча Вадима со своим родителем случилась пять лет назад. Многие думали, что внебрачный сын хочет надавить на чувство вины Гафта и получить наследство, однако тот заявил что не нуждается в этом, и ему ценно само общение с Валентином Иосифовичем.

Как 5-tv.ru писал ранее, Гафт ушел из жизни на 86-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

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