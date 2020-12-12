Каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе?

|
Анастасия Шадская
2 707

Астрологи полагают, что собирать вместе разных представителей зодиакального круга на праздники может быть не лучшей идеей.

Каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе?

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Близится Новый год — кроме украшения елки и продумывания блюд на праздничный стол, многие уже начали составлять список гостей. Астрологи решили предупредить организаторов вечеринок, что собирать в одном месте или сажать рядом за столом представителей некоторых знаков зодиака просто нельзя. О ком речь? Расскажет 5-tv.ru. 

Овны и Тельцы

Типичный представитель знака Овнов — строгий, упорный, старательный, трудолюбивый человек. А Тельцы — их полная противоположность, уважают сон, отдых и бессмысленную лень. В жизни они могут неплохо контактировать друг с другом. Но, оказавшись за новогодним столом на соседних местах, запросто могут поссориться и испортить всем праздник.

Львы и Девы

Лев — король зодиакального круга, постоянно окруженный почитателями и друзьями, ему постоянно нужно ощущать собственную значимость. Девы отличаются от них, но порой не меньше хотят быть в центре внимания, пишет «Волгоградская правда». И если такие люди пересекаются на одной вечеринке, то конфликты практически неизбежны.

Козероги и Рыбы

Представителям знака Козерог свойственная логичность поступков, самодисциплина, даже некоторая строгость по отношению к себе и окружающим. Рыбы порой витают в мире собственных фантазий — им нравится представлять, какой могла бы быть их идеальная жизнь. Разный настрой этих людей может привести к ругани и скандалам, что точно омрачит Новый год для всех остальных.

Ранее 5-tv.ru писал, какие подарки выбрать к Новому году разным знакам зодиака.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Иранскую «Анджелину Джоли» посадили на десять лет за фото в образе зомби
11:06
ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых не повезет в 2021 году
10:52
Послание серийного маньяка Зодиака удалось разгадать 51 год спустя
10:38
«Я толерантен»: автор мема «А все уже» Круглицкий рассказал о своей ориентации
10:24
«Непышное декольте»: Нагиев дал оценку формам Полины Гагариной
10:11
Как встретить Новый год в пандемию, не впадая в уныние — советы психологов

Сейчас читают

Каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой