Умер на руках у жены: обнародованы новые подробности смерти Гафта

Народный артист РСФСР, знаменитый актер и поэт Валентин Гафт умер не в Москве, а в своем доме в поселке Жаворонки Одинцовского района. В последние минуты рядом с ним была его жена актриса Ольга Остроумова. За городом 85-летний деятель искусства восстанавливался после перенесенного год назад инсульта под присмотром супруги.

Рано утром в субботу, 12 декабря, Валентин Иосифович перестал дышать. Его жена тут же вызвала скорую, однако прибывшие на место врачи констатировали смерть — спасти артиста было уже невозможно, пишет «Экспресс газета».

ТАСС / Шарифулин Валерий

Прощание с артистом намечено на вторник, 15 декабря. Церемония состоится в театре «Современник», где он служил с 1969 года. Художественный руководитель театра Виктор отметил, что траурное мероприятие обязательно пройдет на сцене, где артист долгие годы выступал перед зрителями. Он будет похоронен на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.

Валентину Гафту было 85 лет. Широкой публике он известен по ролям в картинах «Гараж», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово», сериалам «Мастер и Маргарита» и «На всю оставшуюся жизнь».

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение основателя и художественного руководителя московского театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза о значимости Гафта в его жизни и карьере.