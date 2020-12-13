«Двигаться и разговаривать не мог»: Райхельгауз о последних днях Гафта

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Василий Заика
Эксклюзив 1 432

Народный артист РСФСР скончался 12 декабря на 86-м году жизни в результате последствий инсульта.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Тема:
Умер Валентин Гафт

Основатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал смерть народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

По словам режиссера, в последнее время идет в буквальном смысле «звездопад». Уходят из жизни многие знаменитости.

«Гафт — это не просто выдающийся артист. Гафт — человек, мне кажется, закрывший сегодня последнюю страницу в этом легендарном, замечательном, потрясающем, великом „Современнике“. Неслучайно они называли себя „дети XX съезда“ и неслучайно это был театр середины XX века. Начался XXI век и они как стали уходить — Ефремов, Евстигнеев, Кваша, и в последнее время уже Табаков, Волчек… Сегодня — Гафт! Все, все! Следующее поколение — это уже Неелова, Гармаш», — сказал Иосиф Райхельгауз.

Режиссер отметил, что в первом спектакле, который он поставил в «Современнике» сыграл именно Валентин Гафт. Актер всегда выделялся, что бы ни делал. Иосиф Райхельгауз вспоминает его всем понятные и знаменитые эпиграммы, а также лирику.

«Для меня счастье театра „Школа современной пьесы“ в том, что Гафт многократно выходил на нашу сцену. Он читал отсюда и свою лирику, и эпиграммы, и участвовал в каких-то наших вечерах. Чего здесь только не было! Гафт здесь часто бывал. Это огромный подарок нашему театру! Вообще в моей жизни подарок — встреча и работа с Валентином Иосифовичем Гафтом», — сказал режиссер.

Иосиф Райхельгауз подчеркнул, что в любой ситуации актер оставался самим собой. Он был умным, пронзительным, ироничным, жестким — одним словом Гафтом! Внутреннее содержание знаменитости было настолько богатым, что ему оставалось лишь переложить его в персонаж.

Режиссер добавил, что Валентин Гафт в последние дни жизни чувствовал себя плохо. Его супруга — Ольга Остроумова буквально вынашивала всенародного любимца, который уже не мог двигаться и говорить.

«Он болел и нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! Они мои соседи в поселке Жаворонки. Он умер там сегодня утром. Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. <…> Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!» — заключил Иосиф Райхельгауз.

Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни в результате перенесенного инсульта. Народный артист РСФСР будет похоронен 15 декабря на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru опубликовал самые яркие цитаты и эпиграммы Валентина Гафта.

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