Врач терапевт Арина Жегалина рассказала, почему стоит обратиться к доктору, если вы заметили, что ногти стали ломкими, расслаиваются и выглядят безжизненными. По словам эксперта, это прежде всего симптом, по которому специалист может определить нарушения в работе различных систем организма.

Однако такие последствия нередки и среди постоянных посетительниц маникюрных салонов. Использование агрессивных синтетических покрытий и спиливание слоев пластины могут ухудшить состояние и внешний вид ногтей.

«Конечно, когда ко мне приходит девушка и жалуется на ломкость ногтей, прежде всего я спрашиваю, а делает ли она маникюр, какие средства использует для снятия маникюрного покрытия, делает ли она гель-лак, наращивает ли ногти, потому что, безусловно, те химические вещества, которые входят в состав гель-лака, они могут влиять на качественный состав ногтя, могут делать его ломким, тонким и вызывать отслойку», — поясняет Жегалина.

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Если же причина кроется не в частом маникюре, или проблемы с ногтями возникли у мужчины, который не покрывает лаком ногти, скорее всего, речь идет о нехватке необходимых для здоровья веществ или неком заболевании.

«Прежде всего стоит задуматься о железодефицитной анемии или скрытом дефиците железа. Доказано, что при недостатке железа в организме, ногти действительно становятся ломкими, появляется поперечная исчерченность. Поставить этот диагноз несложно: достаточно сдать общий анализ крови и некоторые показатели в биохимическом анализе», — рассказывает терапевт.

Не стоит забывать, что дефицит железа может возникнуть не только при недостаточном его поступлении с пищей, но и при нарушении его всасывания. Сбой такой функции кишечника происходит, в том числе, вследствие воспалительных заболеваний.

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«Также могут быть ломкими ногти при эндокринных заболеваниях, например, при нарушенной функции щитовидной железы. Изменение ногтя по типу часовых стекол, ломкие и бледные ногти также могут наблюдаться при хронических заболеваниях печени, легких сердца», — предупреждает врач.

Заметив похожие симптомы у себя, не бегите в аптеку за БАДами и другими «полезными» препаратами. Самолечение в лучшем случае окажется бесполезным. В худшем - спровоцирует другие, более серьезные проблемы со здоровьем. Помните, гипервитаминоз, то есть передозировка, опасен не менее авитаминоза.

«Только врач после тщательного опроса, осмотра пациента после назначения определенных анализов, может поставить правильный диагноз, назначить адекватное лечение, улучшить самочувствие, ну и, конечно, сделать ногти более здоровыми», — заключила Жегалина.

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