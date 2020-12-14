«У меня теперь четверо детей»: Владимир Пресняков сделал неожиданное признание

Популярный певец Владимир Пресняков-младший в интервью StarHit неожиданно признался, что у него четверо детей. При этом поклонникам известно только о троих его сыновьях: старшем Никите от Кристины Орбакайте и младших Артемии и Иване от Натальи Подольской. Причем Иван появился на свет лишь полтора месяца назад.

Оказалось, что своим четвертым ребенком певец называет отца — Владимира-Преснякова-старшего.

«Отцы, они после 70, превращаются в конкретных детей. И еще не забывайте про меня самого, я тоже тот еще ребенок. Если мы конструктор собираем вместе, то с Темой можем поссориться за какую-то детальку. Говорю, это я ее нашел, Темка — что он. Пока мастерим из LEGO фигурку, так может быть несколько раз», — пояснил свои слова Пресняков.

Перейдя на серьезный тон, певец отметил, что стал гораздо собраннее и порой испытывает такие эмоции, каких до этого не было в его жизни. Пресняков признался, что «рыдал в три ручья», когда смотрел, как сын Артемий впервые танцевал с «Тодесом».

«Вот то, что я видел на сцене, когда эта банда вышла, корчит мордочки-рожицы, у них что-то получается вместе — такой кайф и драйв. Вижу, как сын старается. Это и мило, и смешно. Тебя накрывает такая волна! Руки трясутся, сердце бьется, мега адреналин. Не сравнится ни с прыжком с парашютом, ни с наркотиками, ни с алкоголем, как мне кажется. Это божественно», — эмоционально высказался певец.

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