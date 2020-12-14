Пока свободны: ТОП-5 холостяков российского шоу-бизнеса

Есть в российском шоу-бизнесе еще завидные женихи: они богаты, остроумны и хороши собой. Но главное — совершенно свободны! Причем некоторые из них открыто заявляют, что ищут избранницу «из народа», а не светскую львицу. Желающим обрести счастье в объятиях звездного мужчины рассказываем о пяти наиболее популярных претендентах и способах с ними познакомиться.

Шоумен Гарик Харламов, 39 лет

www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Известный резидент «Comedy Club» в финансовом плане очень надежен: он выступает на ТВ и концертах, продюсирует крупные проекты, обладает полюбившимся публике чувством юмора и харизмой. В последнем списке Forbes был опубликован его годовой заработок в размере $2,9 миллионов, что в пересчете на рубли равно 212 миллионам. Кроме того, он недавно расстался с актрисой Кристиной Асмус, а, как утверждают психологи, выйти замуж за разведенного мужчину проще всего в первый год после его «освобождения». По словам близких Харламова, он не намерен больше связываться с моделями и артистками, а хочет встретить простую девушку — заботливую, умную и красивую хранительницу домашнего очага. Так что, охотницы, поспешите, желающих много! Попробуйте удивить его шуткой в соцсетях, ведь там он и нашел экс-супругу.

Телеведущий Борис Корчевников, 38 лет

Instagram @b.korchevnikov

Автор популярного проекта «Судьба человека» и генеральный директор телеканала «Спас» проповедует семейные ценности и готов к серьезным отношениям. Об этом он упоминал не раз. Борис мечтает о свадьбе и рождении детей, но есть одно условие — избранница должна быть верующей, как и сам ведущий. В отличие от Харламова, Корчевников не поклонник знакомств в социальных сетях и сервисов для романтических встреч. Вероятнее столкнуться с ним в храме у дома знаменитости или на съемках его передачи. Борис верит в счастливый союз и ждет суженую с нетерпением.

Футболист Дмитрий Сычев, 37 лет

www.globallookpress / Alexander Wilf

Обаятельный спортсмен еще молод и горяч. А после участия в шоу «Ледниковый период» признания в любви очередной лавиной обрушились на его голову. Мужчина отличается не только физкультурными талантами, но и деловой хваткой. У Сычева свой бизнес по организации школ серфинга и серф-туров по миру, а также магазин одежды. Адреса его компаний можно найти в соцсетях, так что о месте встречи переживать не стоит. Главное, увереннее, дамы!

Бизнесмен Павел Дуров, 36 лет

Instagram @durov

Состояние создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram в Forbes оценили в $3,4 миллиарда или около 250 миллиардов рублей. Цифры астрономические! Тут есть и очевидные плюсы, и минусы. С одной стороны, денег у Павла столько, сколько вам и не снилось. С другой — он личность своеобразная и загадочная, встретиться с ним случайно очень трудно. У этого красавца-мужчины есть двое детей от прошлых отношений, пишет KP.RU, но сердце бизнесмена свободно. Кроме того, он живет по строгим правилам: никакого алкоголя и мяса, умеренность в пище, качественный сон, уединение и спортивные тренировки. Если вы разделяете его интересы, и не боитесь в качестве его девушки растеряться в магазине с кучей долларов в руках — смело отправляетесь на поиски таинственного Дурова!

Актер Милош Бикович, 32 года

ТАСС / Терещенко Михаил

Сербский артист часто бывает в Москве, посещает светские мероприятия, премьеры, отдыхает в развлекательных заведениях и ресторанах. Немного внимания к светским хроникам — и встреча с Милошем вам обеспечена. Бикович несомненно красив и обладает соблазнительным акцентом, не пьет, хорошо зарабатывает, нежно относится к детям и братьям нашим меньшим — о чем еще можно мечтать? А то, что он рассказывает про свою якобы девушку — лишь способ охладить пыл надоедливых фанаток!

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