«Прошу прощения»: Петросян оправдался за слова о «сгнившем заживо» Джигарханяне

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Рита Цветкова
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Юморист рассказал, что в его травле после заявления о якобы умиравшем в муках народном артисте виноват блогер Манучаров, который выдал интервью в эфир без купюр, даже несмотря на просьбу шоумена.

«Прошу прощения»: Петросян оправдался за слова о «сгнившем заживо» Джигарханяне

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Юморист Евгений Петросян оправдался за скандальное заявление о состоянии актера Армена Джигарханяна перед смертью. Во время интервью Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу артист неосторожно поведал, что покойный буквально «гнил заживо» в своей постели в последние дни, и никто из близких не подходил к нему.

По словам Петросяна, эти данные — не его домыслы. Их предоставил знакомый, который якобы был в больнице, где лежал Джигарханян и видел, как плохо за ним ухаживают. Евгений Ваганович собирался говорить с Манучаровым исключительно о творчестве, но получив такое страшное сообщение, не удержался. Кроме того, сам ведущий слукавил: сначала «вытаскивал» из своего гостя личное, а потом не дал отсмотреть и отредактировать готовый выпуск, хоть и обещал.

«После съемки я сразу сделал категоричное замечание Манучарову о том, что вторую половину интервью он увел в личную тему. Я просил не включать рассказ о Джигарханяне, потому что эти сведения для меня не подтверждены и говорить о них я не имею права. Манучаров дал еще раз свое „честное слово“», — поделился юморист.

Instagram @petrosyanevgeny

Петросян также заметил, что после беседы ему подсунули «какую-то писульку, которую я имел несчастье подписать» — видимо, она дала право авторам поступать с отснятым материалом так, как им угодно. Теперь, когда все СМИ твердят о злополучном заявлении, а близкие Джигарханяна обвиняют во лжи и неуважении, артист шокирован и растерян.

«Это было сильнейшим ударом для меня… Прошу прощения, что так получилось. Видит бог, таким беспределом мы достигли дна!» — цитирует Петросяна KP.RU.

Евгений Ваганович назвал передачи, в которых обсуждаются скабрезные подробности отношений знаменитостей, безумием сегодняшнего дня и пообещал больше не участвовать в них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции пасынка Джигарханяна Степана на слова Петросяна об отчиме, а также выяснял, получится ли у помощника покойного актера засудить Петросяна за ложную информацию.

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