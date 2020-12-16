Цискаридзе рассказал, почему дочь Гафта покончила с собой

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о причинах самоубийства дочери Валентина Гафта Ольги. Он хорошо знал девушку — когда-то она мечтала также танцевать на сцене.

По его словам, девочка была вовлечена в развод родителей своей мамой Инной, второй супругой артиста, в 80-х годах.

«Это негативно сказалось на ее состоянии. Мать была против, чтобы Оля общалась с отцом. Они встречались тайно. У Оли же было несколько попыток свести счеты с жизнью, и вот одна из них (в 2002 году — Прим. ред.) оказалась «успешной», — рассказал Цискаридзе Starhit.ru.

Ольга стремилась стать хорошей балериной, но не хотела, чтобы окружающие обвиняли ее в наличии блата. Поэтому дочь Гафта училась и работала под фамилией матери. При этом девушке все время казалось, что она не является талантливой танцовщицей. Вероятно, на психологическое состояние Ольги оказали влияние и творческие проблемы.

По словам Цискаридзе, Валентин Гафт всегда помогал единственной дочери. Он не только обеспечивал Ольгу материально, но и поддерживал, гордился ее успехами, называл своей любимицей. Ее смерть стала для артиста большой трагедией. Актер долгое время винил себя в случившемся и несколько лет не выходил на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал о внебрачном сыне Гафта Вадиме, который живет в Бразилии и занимается театральной режиссурой.