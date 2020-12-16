Совет Федерации одобрил расширение гарантий неприкосновенности экс-президента РФ

|
Светлана Шевченко
1 572

Закон также распространяется на членов его семьи.

Совет Федерации одобрил расширение гарантий неприкосновенности экс-президента РФ

Фото: РИА Новости / Сергей Субботин

Совет Федерации одобрил закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президента РФ. Он распространяется также на членов его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, прекративший свои полномочия глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности, а также к административной. По отношению к нему не могут применяться — задержание, арест, обыск, допрос или личный досмотр. Неприкосновенностью обладают также личное и служебное жилье, документы, багаж, транспортные средства, переписка и средства связи.

Кроме того, вышеуказанная неприкосновенность предоставляется не только в период исполнения самих президентских полномочий, но и вне зависимости от них.

Как отметил ранее глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, изменить процедуру лишения неприкосновенности экс-президента может только верхняя палата парламента и на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.

В новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» бывший президент России приобретает пожизненный статус сенатора после подачи соответствующего заявления и приложения к нему необходимых документов. Сделать это можно в течение трех месяцев официального окончания президентского срока.

К слову, пожизненное сенаторство могут получить граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Но не более семи человек. Решение об этом может принять действующий глава госдуарства, но это не входит в его обязанности, а лишь по его усмотрению.

Читайте также

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.45
0.52 89.18
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Сергей Маковецкий матом отреагировал на новость о своей болезни
11:39
В России намерены законодательно запретить «трэш-стримы»
11:26
Собчак шуткой «ниже пояса» охарактеризовала чувство юмора жены Петросяна
11:15
Совет Федерации одобрил расширение гарантий неприкосновенности экс-президента РФ
11:05
«Еще раз увижу!» — Том Круз обматерил нарушивших социальную дистанцию коллег
10:54
Американский 104-летний доктор, лечивший бесплодие, тайно стал отцом сотни детей

Сейчас читают

ТОП-5 идеальных мужей из всех знаков зодиака — мнение парапсихолога
«Был на прощании с Валей. Позор»: Садальского возмутили похороны Гафта
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой