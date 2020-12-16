Совет Федерации одобрил расширение гарантий неприкосновенности экс-президента РФ

Совет Федерации одобрил закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президента РФ. Он распространяется также на членов его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, прекративший свои полномочия глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности, а также к административной. По отношению к нему не могут применяться — задержание, арест, обыск, допрос или личный досмотр. Неприкосновенностью обладают также личное и служебное жилье, документы, багаж, транспортные средства, переписка и средства связи.

Кроме того, вышеуказанная неприкосновенность предоставляется не только в период исполнения самих президентских полномочий, но и вне зависимости от них.

Как отметил ранее глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, изменить процедуру лишения неприкосновенности экс-президента может только верхняя палата парламента и на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.

В новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» бывший президент России приобретает пожизненный статус сенатора после подачи соответствующего заявления и приложения к нему необходимых документов. Сделать это можно в течение трех месяцев официального окончания президентского срока.

К слову, пожизненное сенаторство могут получить граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Но не более семи человек. Решение об этом может принять действующий глава госдуарства, но это не входит в его обязанности, а лишь по его усмотрению.