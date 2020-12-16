Жители многоэтажки в Краснодаре едва не залили бетоном хозяйку магазина. Как стало известно 5-tv.ru, коммунальный скандал разгорелся на днях на Черкасской улице и попал в объективы камер мобильных телефонов многочисленных свидетелей.

Все началось с того, что семья местных предпринимателей решила сделать отдельный вход к своему магазину на цокольном этаже. Рабочие вырыли траншею вдоль фундамента, а собственники квартир выступили против, ссылаясь якобы на отсутствие необходимых разрешений.

Жильцы уверены, что во время так называемой усадки здания никакие работы с несущими конструкциями проводиться не должны. Администрация города согласовала проект входной группы для магазина, несмотря на протесты жителей.

«В данном случае при организации входной группы присоединения мест общего пользования не произошло, проектом это не предусматривалось, в связи с чем не требовался протокол общего собрания. В проекте прописано, что в данном случае строительные и санитарные и пожарные нормы нарушены не будут», — цитирует РЕН ТВ заместителя начальника отдела по работе межведомственной комиссии администрации Краснодара Татьяну Марко.

Инициативная группа жильцов решила залить траншею раствором и вызвала на место автобетоносмеситель. Когда спецмашина подъехала к недостроенному входу, хозяйка магазина Виктория Пономарева спрыгнула вниз и решила до конца отстаивать свое детище. На кадрах видно, как бетон льется в яму, а женщина истошно кричит. Свидетели снимают все происходящее на камеры телефонов. Помогать предпринимательнице никто не торопится. После того как несколько мужчин обратили внимание на ситуацию и стали в нецензурной форме выражаться, водитель «миксера» решил покинуть место происшествия.

«Мою жену чуть ли не убивали, а я защищал, люди смотрели издалека и хихикали, смеялись, плевали в лицо на мою жену, говорят „мусорка“. Все кто стоял — смотрели и улыбались», — сказал супруг хозяйки магазина.

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция. Собственники квартир подали в суд, чтобы опротестовать разрешение решение краснодарской администрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытка ритуальщиков навязать услуги закончилась дракой.