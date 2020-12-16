Чемпион мира по сноуборду Алексей Соболев с другом пропали в лесу

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Марина Неруцких
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Спортсмен успел кинуть призыв о помощи своим подписчикам в Instagram до того, как разрядился телефон.

Фото, видео: Instagram @alexey_sobolev

Российский сноубордист, чемпион мира и семикратный чемпион России, Алексей Соболев и его товарищ заблудились в лесу в Кемеровской области. О том, что спортсмену требуется помощь Соболев успел сообщить своим подписчикам в Instagram до того, как разрядился телефон.

Судя по сторис, опубликованных на странице сноубордиста днем, мужчины заблудились в Таштагольском районе Кемеровской области, где-то в окрестностях горы «Зеленая». Соболев успел сообщить, что они катались в районе Шерегеша. Поначалу в роликах спортсмен и его товарищ еще шутили и смеялись, а в последнем сторис, в уже темном лесу голос у Соболева дрожит.

«Срочно скиньте телефоны спасателей! Мы не можем ни до кого дозвониться! У меня 3% на телефоне, — известил сноубордист своих подписчиков и добавил, — это уже не смешно!»

Смогли ли спасатели и заблудившиеся мужчины созвониться — не известно.

29-летний уроженец Новосибирской области Алексей Соболев выступает в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл. Он — победитель и призер этапов Кубка мира, семикратный чемпион России.

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