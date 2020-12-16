Столкновение с астероидом и нашествие зомби — предсказания Нострадамуса на 2021
Знаменитый алхимик и астролог XVI века предвидел не менее страшные, чем эпидемия коронавируса, события.
Фото: Depositphotos / prometeus
Уходящий високосный 2020 год принес много бед и страданий жителям Земли, и многие с нетерпением ждут его окончания. Но, если верить астрологам, продолжающим расшифровывать послания знаменитого французского алхимика и прорицателя Нострадамуса, предстоящий 2021 год будет отмечен несколькими не менее страшными, чем эпидемия коронавируса, катаклизмами. Пророчества ученого XVI века публикует интернет-портал «Утро.ру».
Нашествие зомби
В предсказаниях содержится упоминание о некоем ученом, который создаст биологическое оружие-вирус, превращающий людей в существ, похожих на зомби.
Столкновение с астероидом и красное небо
Согласно расчетам Нострадамуса, огромный астероид упадет на Землю в 2021 году. При этом, войдя в атмосферу, космическое тело раскалится до таких температур, что все небо окрасится в ярко-красный цвет.
Голод
Из-за тотального дефицита продовольствия в 2021 году во многих уголках земного шара начнется голод.
Солнечные бури и войны за ресурсы
Число солнечных бурь в 2021 году, согласно предсказанию Нострадамуса, возрастет, и они будут такой силы, что нанесут серьезный урон человечеству и вообще всему живому. Вызванные активностью светила изменения климата спровоцируют в свою очередь войны за ресурсы.
Появление суперсолдат
Ученые начнут вживлять в головы американских военных микрочипы, которые превратят их в суперинтеллектуальных людей-роботов.
Церковь во главе всего
Участившиеся катаклизмы заставят многих жителей планеты обратиться к религии, церковь станет для них прибежищем от бед и усилит свое влияние в мире.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предсказывала человечеству на 2021 год знаменитая болгарская ясновидящая Ванга, скончавшаяся 24 года назад.
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