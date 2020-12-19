Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 декабря

Неделя с 21 по 27 декабря будет не самой простой. Нас ждут две основные общие тенденции. Первая — это неожиданные открытия и находки на грани гениальности, изобретательность и вспышки интуиции. А вторая — волны агрессии, вспыльчивость и даже возможность травм или несчастных случаев.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака предстоящая неделя принесет успех, а кому следует быть внимательнее.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоящая неделя принесет волну любви и удовольствий. Эти дни будут очень благоприятны для завязывания новых романтических отношений или развития имеющихся. Также вам будет хорошо побаловать себя, например, купить себе что-то приятное или доставить себе другое удовольствие. Неделя для вас очень позитивная.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам будет сложно собраться с мыслями и прийти к каким-то конкретным решениям и действиям. Неделя обещает некоторое напряжение в сфере мышления, а также возможность небольших конфликтов либо недовольство самим собой. Не рекомендуется принимать особо важные решения, однако энергии недели не принесут и серьезного негатива.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя обещает разлад в романтической и эмоциональной сфере. Будет сложно обрести удовлетворение, а также найти общий язык и согласие с вашей второй половинкой. Сложности в романтических взаимоотношениях могут привести к одиночеству или разочарованиям. Неделя для вас напряженная.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя обещает проблески романтики и надежду на яркие ситуации в личных отношениях. Однако эти надежды не всегда будут приводить к желаемым результатам. Многое будет зависеть от вас. Сделайте акцент на любовной сфере, приложите усилия, чтобы создать удовлетворяющие вас отношения.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя максимально благоприятствует в любовной сфере. Ожидается усиление темперамента, и увеличение симпатии к противоположному полу. Активность и настойчивость будут сочетаться в вас с элегантностью и сексапильностью. Используйте неделю на все 100, чтобы получить наслаждение и удовлетворение в сфере личных отношений, романтики и секса.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя обещает разочарования в любовной сфере. Попытки наладить или создать отношения могут быть неудачными. Стремление достичь эмоционального удовлетворения будет натыкаться на вашу требовательность и придирчивость, а удовольствие будет ускользать даже из тех занятий, которые обычно радовали.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов практически закончился период, связанный с конфликтами и напряжением. Зато максимально усиливаются ваши элегантность, обаяние, поиск согласия и наслаждения в отношениях. Вам будет легко найти общий язык с окружающими, помириться, достичь внешней и внутренней гармонии. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы залечить внутренние раны и разрешить назревшие внешние ситуации.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя практически нейтральная. Лучше всего будет не слишком настаивать на своем в межличностных отношениях, хотя внутри себя вы можете продолжать вынашивать свою правду. Придет время и вы успешно реализуете ее и докажите окружающим, все, что хотели.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя очень благоприятна в любовной и сексуальной сфере. Повышенная тяга к флирту и развитию близких отношений будет толкать вас на подвиги. Темперамент и энергетика тоже будут на соответствующем уровне. Возможны моменты страсти и любовных увлечений. Воспользуйтесь этими подарками – энергии для вас благоприятные.

Козерог — гороскоп на неделю

На Козерогов продолжает негативно влиять энергия Марса. Это может означать непредвиденные препятствия, стычки с противниками, перепады личной энергии, которые будут мешать последовательно и продуктивно трудиться. Неделя не слишком подходит для настойчивых активных действий. Хотя умеренная физическая активность значительно поможет вам выровнять ситуацию.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев период очень позитивный. Ваше обаяние и настойчивость помогут вам реализовать ваши задумки, даже самые неожиданные. Максимально общайтесь с близкими и любимыми людьми, а также единомышленниками – это поможет найти полезные формы взаимодействия и сотрудничества, и возможно натолкнет вас на новые идеи и открытия.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя обещает сложности в любовной сфере. Это могут быть разочарования или воспоминания о прежних неудачах, которые терзают душу, не дают забыть тех, кто вас обидел, мешают обрести внутренний покой. Постарайтесь не слишком предаваться этим негативным переживаниям или унынию, связанному с ними.

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