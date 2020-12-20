Детей будет много: таролог рассказала о браке Арзамасовой и Авербуха

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 502

По мнению Марианны Абравитовой, с годами чувства молодоженов будут лишь крепнуть.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova, @averbukhofficial

Нескольких наследников и долгую семейную жизнь предрекла актрисе Елизавете Арзамасовой и фигуристу Илье Авербуху таролог Марианна Абравитова. Днем 20 декабря селебрити официально узаконили свои отношения.

В беседе с 5-tv.ru провидица отметила, что несмотря на большую разницу в возрасте молодоженов — 22 года — этот союз окажется крайне удачным. Особенно для юной Елизаветы. По мнению Марианны, девушка будет окутана лаской и заботой взрослого супруга, а его связи позволят значительно продвинуться по карьерной лестнице. Актриса, в свою очередь, подарит избраннику двух или даже трех малышей!

«Это неспонтанный шаг. У них все по-настоящему. Хотя изначально это было некое покровительство, дружба между мужчиной и женщиной. Их брак кармический. То есть союз, в котором люди проходят, действительно, очень многое. В этом браке будут дети. Даже не один ребенок — от двух!» — заключила Марианна Абравитова.

Свадьба именитого фигуриста и звезды сериала «Папины дочки» стала полной неожиданностью для фанатов. На протяжение нескольких месяцев Арзамасова и Авербух в принципе скрывали свои отношения. Когда же тайное стало явным, селебрити продолжали уверять окружающих, что не будут торопиться со свадьбой. Однако судьба распорядилась иначе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Илья Авербух нежно называет Елизавету Арзамасову.

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