«Надень шапку, некрасиво»: фанаты Пеговой осудили Авербуха за критику ее лысины

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Алина Потёмкина
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Актриса в порыве танца на льду сорвала с себя шапку, обнажив бритую голову.

«Надень шапку, некрасиво»: фанаты Пеговой осудили Авербуха за критику ее лысины

Фото: globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Ирина Пегова и ее партнер по проекту «Ледниковый период» Алексей Тихонов показали романтичный и одновременно трагичный номер в полуфинале шоу. Актриса сыграла роль тяжелобольной девушки, танец пары впечатлил и судей, и зрителей. Однако, оценки оказались невысокими — 5,88 балла.

Позже артистка поделилась видео номера с поклонниками в Instagram. После выступления пары тренер Илья Авербух раскритиковал Ирину за то, что в финале она сняла шапочку, показав зрителям лысину своей героини. Вероятно, это было не по сценарию.

«Ириша, надень шапку, некрасиво. Этот финал все уничтожил просто. Вот эта лысая голова — ужасно просто. Так было трогательно, и вдруг превратились в клоунов каких-то», — сказал Авербух.

 
 
 
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Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Поклонники вступились за свою любимицу и подвергли критике уже самого тренера за излишнюю требовательность. Исполнение артистов они нашли очень трогательным и искренним.

«Не поняла такие низкие оценки за артистизм! И то, что Илья возмутился, что вы сняли шапку, это добавило еще больше слез…»

«Когда закончился номер, я плакала»

«Такое впечатление, что вас намеренно засудили!»

«Не понимаю, почему Илья был против»

«Снятие шапки было эмоциональное, будто надоело скрывать себя!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ирина Пегова раскрыла подписчикам имена победителей «Ледникового периода».

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