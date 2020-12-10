Ирина Пегова раскрыла подписчикам имена победителей «Ледникового периода»

Участница шоу «Ледниковый период» Ирина Пегова в своем аккаунте в Instagram раскрыла имена победителей телепроекта. 42-летняя актриса ответила на вопрос подписчицы в комментариях к посту и тем самым разрушила всю интригу.

«Ирина, скажите на ушко, кто выиграл в „Ледниковом периоде“?» — написала юзер.

«Кузьмина и Энберт», — раскрыла секрет Ирина Пегова.

Стоит отметить, что в своем посте звезда сериала «Акушерка» опубликовала фото, на котором позирует сидя на барном столе в зеленом платье. На ногах знаменитости красные чулки и розовые туфли. Рыжие волосы актрисы буквально стоят дыбом. По всей видимости, для достижения этого эффекта фотограф специально подловил Ирину Пегову в момент движения головой.

«Вы творческие единицы, которые откликаются на любую мою дурку! Ваша фантазия не знает границ! А вместе мы — пуля!» — написала знаменитость в адрес создателей снимка.

Instagram @pegovairina

Названные Ириной Пеговой возможные победители шоу «Ледниковый период» Ольга Кузьмина и Александр Энберт являются у зрителей фаворитами. Актрису театра и кино публика знает по сериалу «Кухня». Фигурист вместе с партнершей Натальей Забияко выиграл серебро на Олимпийских играх в Корее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Топалов раскрыл правду об отношениях с партнершей по «Ледниковому периоду».