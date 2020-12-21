Уголовники, фрики и пьяницы: ТОП-5 самых скандальных участников «Дома-2»

Долгие 16 лет трансляции реалити-шоу «Дом-2» подарили российскому зрителю множество эффектных героев и любимчиков. Многие из них сделали успешную карьеру в шоу-бизнесе, а некоторые запомнились как самые странные и необычные «строители любви». Познакомьтесь с пятерыми из них.

Николай Должанский

Этот колоритный мужчина пришел на проект восемь лет назад и отличился не только буйным характером, но и пьянством, драками, истериками и нападениями на женщин. Своих избранниц, которых, к слову, было немало, Николай Должанский исправно поколачивал, а во время скандалов он иногда бился в эпилептических припадках. Избранницей артистичного Николая становилась Ольга Рапунцель, правда не по своей инициативе — Должанский просто предъявил девушке брачный контракт, который она не глядя подписала. Но документ позже удалось аннулировать.

Instagram @kolyan_dolzhansky_dom2

Венцеслав Венгржановский

Красивое имя этого участника «Дома-2» связано со многими забавными историями проекта. Придя на телестройку, Венцеслав (настоящее имя– Ярослав, Прим. ред.) представился белым магом и колдуном. Ранее ему не удалось попасть в «Битву экстрасенсов» и пришлось довольствоваться другим шоу. Своих пассий он пытался даже приворожить, но чары оказались не так сильны, как рассчитывал Венгржановский. Сцены, где он крайне неряшливо поедает курицу или наливает воду в чайник под наклоном, из-за чего все оказывается на полу, стали мемами в сети.

Instagram @ventz_vengrzhanovsky

Эрика Кишева

Роскошная тигрица Эрика покорила звезду телепроекта Александра Гобозова несмотря на то, что оказалась трансгендерной женщиной. Раньше Кишева была мужчиной по имени Тахир, пишет Starhit.ru. Как выяснилось, в рамках реалити-шоу такие особенности дамы не являются препятствием для личной жизни. Но отношения с Гобозовом в отдельном доме были слишком бурными — то порывы страсти, то громкие скандалы. После многочисленных ссор союз все же распался.

Instagram @erikabody27

Алексей Адеев

Есть среди у героев проекта и уголовные истории. За красавчиком Адеевым, который сразу понравился звезде поляны Алене Водонаевой, полицейские пришли прямо на съемочную площадку. Оказалось, его задержали по подозрению в мошенничестве — аферы с недвижимостью приносили Алексею миллионы чужих рублей. Увидев обманщика по телевизору, одна из его жертв обратилась к правоохранителям. Адеев провел в тюрьме 4,5 года, потом вернулся на «Дом-2», но вскоре снова оказался за решеткой — романтика!

Instagram @aleksey-adeev

Гоген Солнцев

Гоген — звезда крупного масштаба в российских реалити-шоу. Он не раз появлялся в эфирах телепередач в качестве эксперта, и многие знают знаменитый мем с его криком: «Адвокат!», который разлетелся по сети после одной из таких программ. На «Доме-2» Солнцев не провел и месяца — ему показалось трудным постоянно находиться под прицелами камер. Но его экстравагантный образ с цветными париками и ярким макияжем оставил неизгладимое впечатление. Впрочем, 40-летний Гоген и сегодня регулярно появляется в светских хрониках благодаря бурной личной жизни с 65-летней супругой.

Insatgram @solntcev

Ранее 5-tv.ru публиковал список всех ведущих знаменитого «Дома-2», а также рассказывал, какие баснословные суммы Ольга Бузова, Ксения Собчак и Ксения Бородина заработали благодаря проекту.