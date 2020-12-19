Молодые и горячие: все ведущие «Дома-2» за 16 лет существования реалити-шоу

Пресс-служба ТНТ накануне объявила о закрытии проекта «Дом-2». Много легенд и слухов родилось на фоне этой новости, однако руководство канала уверяет, что дело в конкуренции: если еще 16 лет транслировать старое шоу, рейтинги опустятся до нуля, напоминает »Экспресс газета».

Реакция участников реалити-шоу и пользователей сети была крайне неоднозначна. Одни не могли поверить, что канал откажется от проекта-долгожителя. Другие настаивали, что контент уже давно не соответствовал запросам.

Как бы то ни было, на протяжении долгих лет существования «Дома-2» его ведущие делали все возможное ради поддержания зрительского интереса. Сегодня 5-tv.ru напомнит о каждом из них.

Николай Басков и Светлана Хоркина

Instagram @nikolaibaskov, @khorkinasvetlana

В это действительно сложно поверить, но когда-то «золотой голос России» Николай Басков действительно вел скандальное шоу, тогда еще называвшееся просто «Дом», а его напарницей была олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина. Именно под их руководством стартовала телестройка в далеком 2003 году.

Многие отмечали, что артист и спортсменка блестяще справлялись со своими обязанностями. Под их предводительством несколько семейных пар строили дом в Московской области, который предполагалось разыграть между участниками в финале. Однако ценному призу чета Пичкалевых из Перми предпочла денежный эквивалент.

Несмотря на определенные успехи, вести второй сезон шоу Басков и Хоркина отказались. На смену селебрити пришли широко известные Ксения Собчак и Ксения Бородина.

Ксения Собчак и Ксения Бородина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Продолжение «Дома» вышло в мае 2004 года. Тогда отечественные зрители и познакомились со скандальной дивой Ксенией Бородиной и светской львицей Ксенией Собчак. Как признается сегодня последняя, это шоу — единственное, куда ее взяли, несмотря на отсутствие талантов. При этом напоминает, что именно оно и стало первым шагом к обретению профессии журналиста и мировой известности.

Тандем Бородина — Собчак был выбран неслучайно: девушки — полные антиподы друг друга. Во всех спорах и конфликтах занимали крайне противоположные стороны, а однажды даже подрались из-за незначительного повода.

Такие скандальные истории приносили бешеные рейтинги! Вероятно, именно поэтому Ксения Бородина до самого закрытия «Дома-2» была его бессменной ведущей. Собчак же, проработав на проекте до 2012 года, решила податься в политику, а потом и вовсе покорить мир YouTube.

Ольга Бузова

Instagram @buzova86

После ухода Ксении Собчак из «Дома-2» продюсеры не долго думали, кто встанет на замену. Юная трогательная блондинка Ольга Бузова отлично дополняла брюнетку с непростым характером Ксению Бородину, поэтому из участниц девушку тут же переквалифицировали в ведущие.

Как и напарница, Бузова работала в реалити-шоу до самого последнего дня его существования. И даже несмотря на огромную занятость — запись песен, клипов, съемки в шоу «Ледниковый период» и прочие проекты — звезда всегда находила время на любимое «детище». Печальная новость от пресс-службы ТНТ повергла ее в шок.

Влад Кадони

Instagram @domkadoni

Сегодня Влад Кадони известен более как параспихолог. Узнаваемость ему принесла «Битва экстрасенсов», однако бешеную всероссийскую популярность — именно «Дом-2».

Впервые Влад появился на телестройке в 2009 году. О должности ведущего тогда даже не мечтал: был рядовым участником, искавшим свою любовь. Однако в 2015-м получил ценный контракт от создателей шоу и, не раздумывая, согласился.

Вплоть до завершения проекта он работал в паре с Ольгой Бузовой и Андреем Черкасовым попеременно. К слову, с последним у него часто возникали ссоры и конфликты.

Катя Жужа

Instagram @katyajuja555

Эпатажная Катя Жужа переступила порог «Дома-2» в 2016 году. Девушка довольно долго дружила с Ксенией Бородиной, однако не раз утверждала, что это не спасло ее от серьезного кастинга. Жужа настаивала: на шоу пробилась сама!

Для начала Кате поручили вести новостной блок. Затем, по окончании испытательного срока, отправили на необычную локацию — на далекие Сейшельские острова. В 2017-м звезда вдруг пропала с экранов ТВ. Позже выяснилось, что Жужа оставила проект ради спокойствия любимого человека.

Ольга Орлова

Instagram @olgaorlova1311

Актриса и певица Ольга Орлова провела на проекте три года — с 2017 по 2020-й. Поговаривают, что к команде «Дома-2» звезда примкнула исключительно из коммерческих целей: не было сторонних проектов и заказов. Как пишет «Вокруг.ТВ», артистка снискала славу самой доброй ведущей за всю историю шоу.

Андрей Черкасов

Insatgram @cherkasov119

В «Дом-2» Андрей Черкасов изначально пришел в качестве участника. Его способности за секунду покорять женские сердца завидовали миллионы, в результате чего шоумену дали негласное прозвище «ловелас».

На проекте мужчина добился больших успехов: ему посчастливилось не только получить должность ведущего в 2017 году, но и жениться на прекрасной Кристине Ослиной, которая впоследствии родила Черкасову наследника.

Юлия Ефременкова и Антон Беккужев

Instagram @efremenkovvva, @anton_bekkuzhev_

Пройти пробы на роль ведущей «Дома-2» Юлии предложили спустя два года после ее участия в качестве рядовой героини проекта, в 2018-м. Однако добиться расположения членов команды ей не удалось. Из-за неопытности и юного возраста новой ведущей «жильцы» постоянно поднимали ее на смех. А после смены руководства на «Острове любви» Ефременкова и вовсе почувствовала себя неуютно, потому решила покинуть коллектив.

Антон Беккужев сменил девушку в январе 2020-го. Нового члена команды участникам представила сама Ольга Бузова и дала положительную рекомендацию. Молодой человек окончил факультет журналистики МГУ и изначально занимал должность главного редактора издания, посвященного «Дому-2». Придя на шоу, он получился возможность реализовать личный проект в рамках «Бородиной против Бузовой». Антон не раз признавался, что эта работа для него — предел мечтаний.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на самом ли деле проект «Дом-2» закроют навсегда.