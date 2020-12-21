Как составить эффективную карту желаний в период сближения Сатурна и Юпитера?

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова подробно объяснила, как составить самую эффективную карту желаний на будущий год. Кроме того, отметила она, карта, созданная в период соединения Юпитера и Сатурна — планеты впервые за несколько сотен лет окажутся максимально близко — повлияет и на последующие годы, а возможно, на всю дальнейшую жизнь. Поэтому важно тщательно сформулировать самые сокровенные мечты.

С 21 декабря начинается важный этап — так называемый коридор, сакральное время, когда закладывается фундамент новой эпохи для каждого жителя Земли. 12 декабря, в день зимнего солнцестояния, вы можете создать карту желаний, которая непременно сработает.

Как это сделать? Для начала возьмите чистый лист бумаги или ватман и разделите его на девять равных квадратов. В каждом из них разместите перспективы разных сфер жизни.

«В центральный сектор помещаем свою фотографию. Также туда помещаем самое важное, самое сокровенное желание — цель, к которой вы, возможно, стремитесь всю свою жизнь», — советует эксперт.

В левом верхнем углу карты разместите все желания, связанные с материальными ценностями. Пусть это будет новый автомобиль, квартира, или ремонт в старом жилье, приобретение любых благ. Это могут быть картинки, вырезки из журналов, или просто словесное описание вожделенного.

Центральный верхний квадрат — сектор славы.

«Если у вас есть желание прославиться, быть успешным, реализованным, получить признание в обществе, отметьте, пожалуйста, в левом верхнем квадрате все ваши желания. Очень важно: все желания должны быть в настоящем времени, в утвердительной форме, без приставок и частиц „не“, то есть без отрицаний, как будто бы это уже с вами произошло», — рекомендует Егорова.

Также астролог призывает при составлении карты описывать эмоции, которые вы будете испытывать при исполнении мечты. Например, рассказывая, что у вас берет интервью Юрий Дудь, нужно добавить, что вы этому очень рады и безмерно гордитесь собой.

«Верхний квадратик справа: там мы записываем, либо помещаем иллюстрации и вырезки ваших желаний относительно любви, отношений и брака — относительно вашей личной жизни», — говорит Елена.

Мечтающие скоро выйти замуж девушки могут прикрепить фото жениха и невесты, но только со спины, чтобы не были видны лица, а также без указания имен. Иначе это станет посягательством на чужую свободу выбора, что недопустимо.

«Центральный квадрат слева — семья, отношения, близкие. Опишите ту картину, которую хотели бы видеть. И там же пишем пожелания о здоровье — обязательно в утвердительной форме: „Я здоров и счастлив“», — подсказывает астролог.

Все, что касается детей, творчества, развития — в центральную правую часть карты. Если вы хотите зачать ребенка, так и пишите, если же пока не хотите продолжения рода, тогда включите туда творческую реализацию.

«В левом нижнем квадрате мы пишем все, что касается знаний, мудрости, обучения, образования… Все, что касается продвижения по карьерной лестнице, открытия бизнеса, запуска нового проекта — вписывайте в нижний центральный квадратик… Последний сектор отвечает за путешествия, за полезных, важных, благородных людей, которых вы можете привлечь в свою жизнь», — добавляет Егорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где в России можно наблюдать сближение Юпитера и Сатурна, а также, как правильно загадать желание в момент воссоединения планет.