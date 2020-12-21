«Раз в 20 лет»: как правильно загадать желание в момент воссоединения Юпитера и Сатурна

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Анна Васильева
Эксклюзив 4 778

Светлана Проскурякова отметила, что нужно хорошо сконцентрироваться и направить свои мысли в профессиональную сферу.

Фото, видео: globallookpress.com © Jon G. Fuller: 5-tv.ru

Соединение Юпитера и Сатурна случается раз в 20 лет, но в этот раз оно особенное. По словам экстрасенса Светланы Проскуряковой, сегодняшнее соединение вводит человечество в новую эпоху, которая будет длиться 200 лет. Поэтому в этот день, в 16:20, каждый может создать себе определенную программу действий на будущее. Астролог рассказала 5-tv.ru, как сделать это правильно.

Светлана Проскурякова отметила, что и Юпитер и Сатурн — это социальные планеты. Они отвечают за все социальные процессы, которые нами управляют. А человек — часть общества.

«Поэтому сегодняшние желания должны касаться именно места человека в социуме: профессии, работы, социального статуса, карьеры, и вообще, значимости. То есть если мы хотим правильно загадать желание и получить хороший результат, именно в это время, сегодня, в 16:20, нужно сосредоточиться и представить себе, визуализировать, тот результат, который мы хотим. Например, представить себя на хорошей работе, уважаемым человеком, получающим за это много денег. Обязательно нужно, чтобы были какие-то обязанности — то есть представить конечный результат. Только нужно очень хорошо сконцентрироваться. Я думаю, этого будет достаточно», — объяснила экстрасенс.

Россияне смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — сближение Юпитера и Сатурна. Впервые за почти 800 лет они подойдут на минимально близкое расстояние друг к другу, образовав двойную планету. В следующий раз такое повторится через 60 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина рассказала, для кого соединение Юпитера и Сатурна станет судьбоносным.

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