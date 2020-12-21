Уникальное сближение Юпитера и Сатурна — видео

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Нюра Незванова
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Последний раз такое явления наблюдали в 1226 году.

Фото, видео: globallookpress.com © NASA; Reuters

Уникальное сближение Юпитера и Сатурна происходит сегодня, 21 декабря. Лучше всего явления можно наблюдать с 16:20 до 18:20.

Так близко планеты подходят друг к другу впервые со времен Монгольского нашествия. Последний раз такое наблюдали 794 года назад. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут — а это примерно одна пятая диска Луны. Видео удивительного зрелища публикует Reuters.

Смотреть на явление можно как невооруженным глазом, так и через бинокль или телескоп. Соединение Юпитера и Сатурна будет видно низко над горизонтом на юго-западе, однако помешать насладиться зрелищем жителям Петербурга может облачность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как составить эффективную карту желаний в период сближения Сатурна и Юпитера.

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