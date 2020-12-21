«Что за ерунда?» — директор Якубовича возмутился видео с ведущим в роли Mario

|
Алексей Хитров
1 005

Представитель телеведущего заявил, что добьется удаления ролика.

«Что за ерунда?» — директор Якубовича возмутился видео с ведущим в роли Mario

Фото: globallookpress.com © Nikolay Titov

Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди негативно отреагировал на появление в сети ролика, где телеведущий показан в роли главного героя популярной компьютерной игры Mario.

«Что за ерунда? Покажите мне это безобразие», — возмутился представитель Якубовича.

Шахиди сказал, что никаких прав на использование имени и образа Леонида Аркадьевича они никому не передавали, а также пообещал разобраться с этим случаем и принять соответствующие меры.

«Если это обычная „фанатская“ игрушка, то добьемся удаления, если коммерция, то пойдем в суд», — заявил Шахиди.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, аниматор из России Алексей Dex опубликовал видео, в котором ведущий Леонид Якубович стал персонажем игры Mario.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.67
1.35 91.00
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Да будет свет: История возникновения и традиции Дня энергетика
3:40
Знаменитый бизнес-тренер попал в ДТП с авто с номерами АМР в Москве — видео
3:16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака
3:01
Россия приостановила полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса
2:30
Хлопок газа произошел в жилом доме в Оренбургской области. Есть пострадавшие
2:26
День Святой Анны: почему в «день пяти двоек» 22 декабря принято загадывать желание

Сейчас читают

Русские блины как лекарство от хандры: в Японии открылось «Путин-кафе»
«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Как чумные крысы с корабля» — жители Лондона в панике бегут от мутации COVID-19
Кем был создатель «Ну, погоди!» и «Попугая Кеши» Курляндский
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака