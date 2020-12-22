В многочисленных романах эстрадного певца Прохора Шаляпина, действительно, можно запутаться. Официально артист был женат лишь единожды — на особе почтенного возраста Ларисе Копенкиной. А после развода пустился в разгул: была и модель Анна Калашникова, и никому не известная Татьяна Гудзева, и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, и миллионерша Татьяна Дэвис. Но и это еще не все!

37-летнему Шаляпину давно приписывают тайный роман с эпатажной певицей и телеведущей Миленой Дейнегой. Артисты активно снимают ролики для TikTok и Instagram. При этом выглядят вдвоем как «влюбленная парочка».

Чтобы развеять слухи и прояснить, где есть правда, а где — ложь, 5-tv.ru обратился за комментарием лично к предполагаемой любовнице артиста.

«Да вы что! Нет, никогда в жизни! У меня романа с ним не было!» — резко осекла сплетников Милена.

Instagram @milenadeynega

Звезда призналась, что на самом деле давно дружит с Шаляпиным — около восьми лет, но за все это время ни разу не помышляла о том, чтобы с ним встречаться. Дейнега заявила: певец хоть и красавчик, но совершенно не в ее вкусе.

«Я немаленькая девочка, мне 38 лет. Я, наверное, адекватная женщина… Мне нравятся мужчины постарше, намного! Прохор — великолепный человек, но энергетически не мой», — смеясь, заключила артистка.

Однако тут же добавила, что друг из Шаляпина получился уникальный: он был из числа тех немногих, кто оказал Милене неоценимую помощь и финансовую поддержку, когда та потеряла супруга. Трагедия произошла в начале 2020 года. По словам артистки, мужчину сразил инфаркт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие на самом деле отношения связывают певицу и телеведущую Милену Дейнегу с эпатажным шоуменом Никитой Джигурдой.