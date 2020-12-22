Плесень зеленая, плесень черная: как не купить залежалый товар в предновогодней суете

В магазинах сейчас используют множество приемов одурманивания покупателей. Пользуясь предновогодним ажиотажем распродают неликвидный товар. Красиво упаковывая в подарочную коробку никому не нужные, залежалые конфеты и шоколадки. Такой подарок настоящая лотерея.

Один из главных символов праздника — мандарины на прилавках вообще держат до последнего. Наш корреспондент Кирилл Поляков нашел даже фрукты с плесенью.

Плесень зеленая, плесень черная. В сетевом гипермаркете новогодний ассортимент с традиционными скидками на продукты к праздничному столу.

Символ нового года — мандарины. Вариант для ленивых — в сетке. На этикетке указан вес — 1.465 граммов. Проверяем. Вес — соответствует, но главный вопрос к качеству мандаринов. Даже невооруженным глазом видно, что практически каждый третий — испорченный. Причем стоят они на 30 рублей дороже мандаринов на развес.

Взглянув на степень свежести этих мандаринов, администратор торгового зала сразу же поспешила скрыться.

«Ну сейчас переберут».

«Это хорошо, что сейчас переберут, но человек вчера был у вас, а сегодня уже мы приехали и сутки уже лежат вот такие мандарины у вас».

Но вместо грузчиков появляются охранники и явно не для того, чтобы убрать испорченные мандарины. Но увидев предмет конфликта — намерения меняют и увозят мандарины.

Если испорченные фрукты видно, то продукты в закрытых упаковках — это лотерея. Рассчитывая на предновогодний ажиотаж, ритейлеры распродают залежалый товар — корзины с фруктами, чаем и так далее.

«За вас уже собрали, красиво упаковали. Поэтому с одной стороны — это экономия времени, потому что для вас собрали и уже подарок, а с другой стороны, возможно, промахнетесь со вкусом», — говорит маркетолог Екатерина Дворникова.

Наколовшись Алла делает все сама. Собирает сладкие подарки сама. Алла признается, что ей пришлось этим заниматься не в целях экономии, а из-за отсутствия выбора.

«Старые конфеты, уже со сколами, шоколад отходил, ириски были сухие. Видно, что давно там уже пролежали, такие деревянные и когда я уже поняла, что готовые такие наборы не подходят, я стала их собирать сама», — поясняет жительница Челябинска.

И не только качество, но и цена. Стоят такие наборы на треть дороже, чем такие же, собранные вручную. Но покупатель этого не заметит — ведь цена будет со скидкой — стандартный прием маркетологов, который используют в так называемую черную пятницу, когда цена якобы меньше, на самом деле ничем не отличается. Может даже превышать обычную. Для того чтобы выцепить больше денег из карманов.

«Есть такое правило золотого треугольника. Прямой путь от входа к хлебу и от хлеба к кассе — по сути это и есть та самая линия, по которой разложены все самые продаваемые товары», — говорит член гильдии маркетологов Владимир Козлов.

Еще одна распространенная уловка — акции один плюс один и так далее. То есть клиента провоцируют купить больше, чем надо и зачастую то, что ему совсем не надо.

«В праздничные дни приобрести что-то с хорошей скидкой намного сложнее, чем даже вот в первой половине января, когда ажиотаж спадает», — поясняет экономист Максим Чирков.

Если и покупать — советуют эксперты, то уж точно невыставленные пирамидой у входа в гипермаркет, а наоборот — те, которые лежат в самом дальнем от входа углу и без всяких скидок.