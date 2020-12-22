Совладелец квартиры Джигарханяна рассказал о судьбе вдовы актера

После смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна осталась трехкомнатная квартира в самом сердце столицы — в Староконюшенном переулке на Старом Арбате. И по поводу этого имущества у актера было распоряжение, о котором он рассказал собственнику части жилья, бизнесмену и другу Юрию Растегину. Последней волей покойного тот поделился с изданием «Собеседник».

По словам Растегина, артист хотел, чтобы после его кончины в квартире обустроили музей его имени. Там бы проводились творческие вечера — литературные, театральные, поэтические. Но дело в том, что вторая половина апартаментов принадлежит вдове Джигарханяна, и сама она сейчас проживает в квартире. Поэтому о дальнейшей судьбе имущества бизнесмен намерен поговорить с самой Татьяной Власовой. Но заверяет сразу — выселять 77-летнюю женщину он ни в коем случае не будет.

«Об этом даже не может идти и речи. Если Татьяна Сергеевна скажет, что хочет продолжать жить там, я возражать не стану. Пусть живет спокойно, а просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее. Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем», — заявил Растегин.

Также друг покойного развеял слухи о том, что якобы режиссер провел последние годы жизни, покинутый родными и близкими. Ранее в сети бурно обсуждали заявление Евгения Петросяна о том, что Джигарханян умирал в страшных муках из-за нехватки ухода. По словам бизнесмена, Власова поддерживала режиссера.

«Я видел, в каких прекрасных отношениях они находились с Джигарханяном. В прошлом году они отмечали день рождения Армена Борисовича в моем ресторане. Пришли вдвоем, весь вечер не отходили друг от друга. Было видно, с каким трепетом они относятся друг к другу. Поэтому слухи о том, что за Джигарханяном не было ухода, даже комментировать не хочу. Ему был обеспечен хороший уход. Во всяком случае, недостатка во врачах у него точно не было», — заявил Растегин.

Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. У него остановилось сердце на фоне долгой борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов. Режиссера с почестями проводили в последний путь и похоронили на Ваганьковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Петросян оправдался за слова о «сгнившем заживо» Джигарханяне.